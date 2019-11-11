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Известия.ru

Пекин расценит как угрозу размещение ракет США рядом с Китаем

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Китай расценит как угрозу своей национальной безопасности размещение США ракет средней дальности рядом, заявил гендиректор департамента МИД КНР по вопросам контроля над вооружениями и разоружения Фу Цун. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает "Интерфакс".

"У нас имеются ракеты на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", — сказал дипломат в ходе Московской конференции по нераспространению.

23 августа постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что китайская сторона "категорически возражает" против попыток США разместить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также выразил надежду на "сдержанность и благоразумие" страны в данном вопросе.

22 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что испытания крылатой ракеты средней дальности, которые Пентагон провел 19 августа, необходимы для сдерживания Китая. Ранее эти ракеты были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и указывали, что именно Вашингтон размещает системы ПРО в Европе. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

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