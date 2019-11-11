Шойгу назвал выпускников Военной академии связи опорой безопасности России

Военная академия связи, как и прежде, готовит высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, заявил министр обороны Сергей Шойгу, поздравляя учебное заведение со 100-летним юбилеем.

"От всей души поздравляю вас с 100-летием со дня основания Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного. История вашего учебного заведения неразрывно связана с Вооруженными Силами нашей страны. Здесь получили высшее военное образование тысячи офицеров, которые внесли значительный вклад в повышение обороноспособности России", – заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что в стенах академии, как и прежде, готовят высококлассных специалистов в области автоматизации и телекоммуникаций, которые станут надёжной опорой национальной безопасности государства, пишет Regnum.

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза Буденного – одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооруженных сил России, других министерств и ведомств. Основано в 1919 году. За годы существования в вузе подготовлено более 40 тыс. офицеров для Вооруженных сил, свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств, более 2 тыс. кандидатов и более 100 докторов наук. 8 тыс. офицеров прошли обучение в системе дополнительного профессионального образования.

За заслуги в подготовке офицерских кадров академия награждена орденом Красного знамени, орденом Ленина, а также восемью наградами иностранных государств.

Алина Назарова