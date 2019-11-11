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Сбербанк создал мощнейший суперкомпьютер

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Christofari, который планируют использовать для улучшения собственных сервисов и сдачи в аренду. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский рассказал, что с помощью устройства банк ускорит разработку сервисов и процессов на основе искусственного интеллекта. Название суперкомпьютеру дали в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

На данный момент устройство тестируют Сбербанк и клиенты SberCloud, позже его будут использовать для создания и развития внутренних сервисов экосистемы банка. Для сторонних компаний он станет доступен с 12 декабря, стоимость услуг будет варьироваться в зависимости от требуемых мощностей.

7 ноября сообщалось, что госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект квантового компьютера, на который планируют выделить 24 миллиарда рублей. Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева подчеркнула, что больше половины средств — 13,3 миллиарда рублей — будут бюджетными, а оставшиеся 10,4 — средства самой госкорпорации и других компаний, которые планируется привлечь к проекту.

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