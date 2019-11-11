Американские истребители пятого поколения не смогли догнать "Белого лебедя"

Российский стратегический ракетоносец Ту-160 3 ноября 2019 года выполнял полёт над Японским морем. Он был взят на сопровождение двумя истребителями пятого поколения F-35A. Однако Ту-160 включил форсаж и легко оторвался от F-35A.

Об этом сообщала газета "Взгляд" со ссылкой на китайское издание Sina.

Китайское издание отмечало, что истребителя F-35A среагировали на действия Ту-160, но было уже слишком поздно. Когда F-35A ускорились, Ту-160 ещё был на радарах, но визуальный контакт был потерян.

Sina также подчеркнуло, что 110-тонный Ту-160 легко оторвался от 13-тонных F-35A.