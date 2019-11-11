Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" оснащают корабли ВМФ России

Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" проекта 1155 и многоцелевая подлодка "Иркутск" проекта 949А ("Антей"), которые сейчас проходят модернизацию на судоремонтных заводах, смогут применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, БПК "Маршал Шапошников" должен быть сдан Тихоокеанскому флоту в 2020 году.

"Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сообщил Криворучко, отметив, что "Цирконами" оснастят и АПЛ "Иркутск".