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Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" оснащают корабли ВМФ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" проекта 1155 и многоцелевая подлодка "Иркутск" проекта 949А ("Антей"), которые сейчас проходят модернизацию на судоремонтных заводах, смогут применять гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, БПК "Маршал Шапошников" должен быть сдан Тихоокеанскому флоту в 2020 году.

"Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сообщил Криворучко, отметив, что "Цирконами" оснастят и АПЛ "Иркутск".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
949А Антей
ГЗЛА
пр. 1155
ТОФ
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