Войти
Российская газета

Главные военные преимущества России назвали в США

227
0
0
Источник изображения: Владимир Сергеев/ РИА Новости

Американские эксперты проанализировали военный потенциал России и пришли к выводу о том, что он значительно укрепился за последние годы.

Специалисты исследовательского центра Research And Development (RAND) назвали основные преимущества российских вооруженных сил.

"Важно обратить пристальное внимание на модернизацию Россией своих передовых средств противовоздушной обороны и сухопутных войск. Российские военные также улучшили общий уровень готовности, что привело к способности быстро развертывать значительные наземные силы, а также противовоздушные и противокорабельные системы", - отмечают авторы доклада.

В документе говорится о модернизации российского вооружения и техники и о структурных изменениях в армии. Также отмечается усовершенствование стратегических и оперативных средств ПВО, образующих "ключевые оборонительные бастионы", быстрое создание наземных подразделений и развертывание технологически продвинутых систем поражения на дальних дистанциях.

"Москва также улучшила свои оперативно-тактические ракетные силы", - подчеркивают авторы доклада.

В числе преимуществ также называется растущее число солдат-контрактников, улучшение качества их подготовки, увеличение количества учений и реальный боевой опыт. Эксперты признают ориентированность российских вооруженных сил на оборону, но отмечают, что имеющиеся возможности позволяют при необходимости осуществлять и наступательные операции. Причем речь идет не только о боевых действиях у границ России, но и на значительном удалении от них, как, например, в случае с Сирией.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Бастион
Проекты
Военные учения
Похожие новости
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
31.10.2018
"Не может быть на десять самолетов заказано десять ракет"
17.02.2017
Отсель грозить мы будем НАТО: как Россия увеличивает ракетную мощь и чем отвечает Запад
26.12.2016
Путин приказал: "Не расслабляться!"
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России