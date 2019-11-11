Главные военные преимущества России назвали в США

Американские эксперты проанализировали военный потенциал России и пришли к выводу о том, что он значительно укрепился за последние годы.

Специалисты исследовательского центра Research And Development (RAND) назвали основные преимущества российских вооруженных сил.

"Важно обратить пристальное внимание на модернизацию Россией своих передовых средств противовоздушной обороны и сухопутных войск. Российские военные также улучшили общий уровень готовности, что привело к способности быстро развертывать значительные наземные силы, а также противовоздушные и противокорабельные системы", - отмечают авторы доклада.

В документе говорится о модернизации российского вооружения и техники и о структурных изменениях в армии. Также отмечается усовершенствование стратегических и оперативных средств ПВО, образующих "ключевые оборонительные бастионы", быстрое создание наземных подразделений и развертывание технологически продвинутых систем поражения на дальних дистанциях.

"Москва также улучшила свои оперативно-тактические ракетные силы", - подчеркивают авторы доклада.

В числе преимуществ также называется растущее число солдат-контрактников, улучшение качества их подготовки, увеличение количества учений и реальный боевой опыт. Эксперты признают ориентированность российских вооруженных сил на оборону, но отмечают, что имеющиеся возможности позволяют при необходимости осуществлять и наступательные операции. Причем речь идет не только о боевых действиях у границ России, но и на значительном удалении от них, как, например, в случае с Сирией.

Руслан Мельников