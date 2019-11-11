НАТО встревожено: какую задачу выполнили в море 12 подлодок РФ

За текущую неделю 12 субмарин ВМФ России выполнили задачи в море, сообщило официальное издание Минобороны газета "Красная звезда". Также сообщается, что в море находились 35 надводных кораблей и 17 судов обеспечения.

О некоторых операциях, выполненных подводниками, сообщалось подробнее. Так АПЛ Северного флота "Нижний Новогород" и "Псков" провели подводную дуэль. В течение нескольких дней экипажи подлодок упражнялись в спарринге, выслеживая друг друга на глубине, маневрируя и занимая атакующие позиции. Затем выполнили электронные пуски, а в завершение тренировки - реальные, торпедами без боевой части. До этого субмарины провели в Норвежском море погружения на максимальную глубину и испытания нового оружия.

Однако более всего НАТО встревожила другая тренировка. По данным MilitaryWatchMagazine, десять российских подлодок (восемь из них - атомные) провели в северной Атлантике занятия по преодолению противолодочного рубежа, развернутого альянсом между Гренландией, Исландией и Шотландией. Рубеж оборудован гидроакустической системой SOSUS, однако еще советские подводники придумали немало способов скрытного прохода через зону наблюдения - например, под корпусом торгового судна, прикрывшись шумом его винтов.

Особую тревогу военных аналитиков НАТО вызвало участие в учениях АПЛ типа Sierra III (это те самые "Нижний Новгород" и "Псков"). Они прозваны "титановыми истребителями" за материал корпуса и спектр выполняемых задач, главная из которых - уничтожение стратегических подлодок и авианосных групп противника в начале конфликта. Скоростные субмарины способны скрытно перемещаться на большой глубине, а их вооружение: торпеды, ракето-торпеды и крылатые ракеты "Калибр" - делают корабли этого класса одними из самых грозных морских хищников.

Антон Валагин