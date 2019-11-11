В США отреагировали на слухи о вывозе израильской противоракеты в РФ

Военные эксперты США оказались встревожены информацией о том, что российские военные могли заполучить израильскую противоракету комплекса "Праща Давида". По их мнению, это негативно отразится на обороноспособности Израиля и других стран, которые приобрели данную систему ПРО.

Как заявил изданию Business Insider заместитель директора по противоракетной обороне Центра стратегических международных исследований Ян Уильямс, основным поводом для беспокойства является то, что Россия может передать данные и технологии в другие страны.

"Если Иран захватит эту вещь, мы увидим идентичную систему через два года", - сказал он.

Эксперт Дмитрий Стефанович считает, что Россия также может использовать полученную ракету для совершенствования своих собственных систем - как наступательных, так и оборонительных.

Отметим, что официального подтверждения информации о получении израильских противоракет от Минобороны России не было. Единственный источник - китайское информагентство Sina. Оно сообщило, что 23 июля 2018 года израильтяне задействовали две противоракеты комплекса "Праща Давида" для уничтожения двух сирийских баллистических ракет. Из-за технического сбоя ракеты не попали в цель, одна из них досталась сирийским военным, которые передали ее российским специалистам.

Справка "РГ"

Система противоракетной обороны "Праща Давида" рассчитана на поражение воздушных целей с дозвуковой скоростью в радиусе от 40 до 300 километров. Двухступенчатая ракета-перехватчик оснащена оптико-электронной и радиолокационной системами наведения. Мишенями для противоракет являются самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также неуправляемые реактивные снаряды крупного калибра.

Николай Грищенко