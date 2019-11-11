Edge: оружейный конгломерат Ближнего Востока

Объединённые Арабские Эмираты являются крупным импортёром вооружений, но вскоре ситуация может измениться. Вчера, 7 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что ОАЭ объявили о создании государственного оборонного конгломерата.

Новый конгломерат получил название Edge и объединил 25 предприятий ВПК: Nimr, AMMROC, Abu Dhabi Ship Building, Al Tariq, Caracal, Emirates Advanced Research and Technology Holding, ADASI и другие. В ближайшее время запланировано присоединение таких компаний как Emirates Defence Industries Company и Tawazun Holding.

Главы оружейных компаний на церемонии создания Edge Источник изображения: defensenews.com

Совокупный годовой доход Edge составит около $5 млрд. Структура конгломерата будет включать пять кластеров, разделённых по направлениям деятельности. Число сотрудников Edge составляет более 12 000 человек.

В правительстве ОАЭ указывают, что ключевая цель создание Edge — ликвидация бюрократизма в оборонной сфере. Новый конгломерат должен выводить новую продукцию на рынок ОАЭ "быстрее и по более выгодным ценам". Кроме того, планируется, что Edge станет крупным игроком на международном рынке вооружений.