Войти
WarSpot

Edge: оружейный конгломерат Ближнего Востока

273
0
0

Объединённые Арабские Эмираты являются крупным импортёром вооружений, но вскоре ситуация может измениться. Вчера, 7 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что ОАЭ объявили о создании государственного оборонного конгломерата.

Новый конгломерат получил название Edge и объединил 25 предприятий ВПК: Nimr, AMMROC, Abu Dhabi Ship Building, Al Tariq, Caracal, Emirates Advanced Research and Technology Holding, ADASI и другие. В ближайшее время запланировано присоединение таких компаний как Emirates Defence Industries Company и Tawazun Holding.

Главы оружейных компаний на церемонии создания Edge

Источник изображения: defensenews.com

Совокупный годовой доход Edge составит около $5 млрд. Структура конгломерата будет включать пять кластеров, разделённых по направлениям деятельности. Число сотрудников Edge составляет более 12 000 человек.

В правительстве ОАЭ указывают, что ключевая цель создание Edge — ликвидация бюрократизма в оборонной сфере. Новый конгломерат должен выводить новую продукцию на рынок ОАЭ "быстрее и по более выгодным ценам". Кроме того, планируется, что Edge станет крупным игроком на международном рынке вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
ADSB
NIMR Automotive
Проекты
H225
Похожие новости
20.02.2019
Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка
14.06.2018
Оборонная промышленность ближневосточных стран предпочитает внутреннего производителя
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
21.08.2013
«Оборонка» вот такой ширины
25.02.2013
В ходе работы выставки IDEX-2013 ВС ОАЭ заключили контракты на сумму 3,84 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России