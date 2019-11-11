"Другая цель": кому США отдают сирийскую нефть

США не получают прибыль от сирийской нефти, заявили в Пентагоне

В Пентагоне отрицают получение выгоды от контроля над нефтяными месторождениями в Сирии. Прибыль от "черного золота" поступает в руки курдских отрядов, утверждают в минобороны США, а американские военные находятся в регионе, чтобы защитить нефтяные поля от террористов.

Прибыль от контролируемых США нефтяных месторождений на севере Сирии поступает в руки входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС) курдских отрядов, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Прибыль не идет США, она идет СДС", - сказал Хоффман на брифинге для прессы.

В свою очередь представитель Комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Берн согласился со своим коллегой и отметил, что контроль над месторождениями - не главная задача для Вашингтона.

"Наша задача - это победа над ИГ ("Исламское государство" организация запрещена в РФ), защита нефтяных полей - это второстепенная задача в рамках этой миссии. И цель - лишить прибыли от этих нефтяных полей ИГ", - добавил Берн.

Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация "Исламское государство" изначально обладала возможностями для захвата нефтяных точек, уверен Хоффман, США же находились на севере Сирии, чтобы этому помешать.

"У них абсолютно точно были возможности сделать это в 2014 и в 2015 годах. Наши силы, как механизированные, так и пехота, находятся там для того, чтобы помешать этому", - пояснил представитель Пентагона.

В ответ журналисты поинтересовались у Хоффмана, зачем развертывать бронемашины и танки для охраны месторождений, если от боевиков остались лишь подпольные террористические ячейки, как утверждает Вашингтон.

"Тут есть несколько причин: одна - это мобильность, у них есть колеса, и они быстрые, а вторая - это защита личного состава, у них есть броня", - отметил Хоффман, говоря об американских бронемашинах.

Кроме того, представитель Пентагона добавил, что механизированные подразделения потребовались именно сейчас из-за изменения условий в сирийском регионе. "Мы все видели дестабилизирующие действия Турции, силы которой вошли в Сирию. Теперь там стало больше действующих лиц, больше военных", - заявил Хоффман.

Развертывание бронетехники связано с просьбой командующих армией США в Сирии, подчеркнул представитель Пентагона, это сделано не для сдерживания войск Турции, а для защиты личного состава.

Брифинг представителей министерства обороны США состоялся на фоне сообщений СМИ о расширении американской военной миссии в Сирии. Как отмечало Associated Press, президент США Дональд Трамп одобрил это решение, которое обосновано необходимостью защищать нефтяные месторождения в регионе.

Американские военные взяли под охрану часть территории, подконтрольной сирийским курдам - от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, около 20% от площади Сирии. Из-за нового приказа на территории республики остались примерно 800 военнослужащих США вместе с военной техникой.

Необходимость защиты нефтяных месторождений на севере Сирии, по мнению Вашингтона, возникла из-за октябрьской военной операции Турции "Источник мира". Действия Анкары были направлены против курдских формирований, которых турецкая сторона считает террористами, кампания проходила в северном районе республики. "Источник мира" был завершен после того, как курды вышли из зоны операции, освободив турецко-сирийскую границу.

Стоит отметить, что сирийские курды являются союзниками США в борьбе против ИГ в Сирии, однако перед началом турецкой операции американские военные покинули северный район республики, отказавшись вмешиваться в конфликт турков и курдов.

Теперь военные США вновь работают вместе с курдскими формированиями. Как отмечают американские СМИ, Трамп "переобулся в воздухе", изменив свой прошлый курс, который предполагал полный вывод американского контингента из Сирии.

При этом в России негативно воспринимают действия США в отношении сирийских нефтяных месторождений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нефть на северо-востоке Сирии должна контролироваться законным правительством Сирийской Арабской Республики, а американцы, в свою очередь, вывозят и перерабатывают ее за пределами страны. Ежемесячная прибыль Соединенных Штатов от контрабандной добычи нефти в Сирии, по словам Лаврова, составляет примерно $30 млн.

По мнению замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, эта нефть является национальном достоянием всего сирийского народа, а следовательно, именно он должен ей распоряжаться.

"Мы по вопросу данному - по вопросу сирийской нефти - с американцами взаимодействовать не будем", - подчеркнул Вершинин.

Алексей Поплавский