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Военное обозрение

Китай отказался присоединяться к переговорам России и США по разоружению

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Китайская народная республика готова сократить свой ядерный потенциал, однако не будет присоединяться к переговорам Соединенных Штатов и России по проблемам дальнейшего разоружения. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Источник изображения: topwar.ru

Выступая на конференции по ядерному нераспространению, проходящей в Москве, Фу Цун заявил, что Китай не будет уклоняться от выполнения своих обязательств по нераспространению ядерного оружия и готов сократить свой ядерный арсенал "до честных пределов". Однако Пекин не будет присоединяться к переговорам Москвы и Вашингтона по дальнейшему ядерному разоружению.

Китай не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сохранят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к трехсторонним переговорам

- отметил он.

Китайский представитель заявил, что за желанием США привлечь Китай к трехсторонним переговорам о сокращении вооружений скрывается намерение Вашингтона отвлечь от реальных целей Соединенных Штатов. По его мнению, это всего лишь "повод для США выйти из какого-нибудь еще важного международного соглашения".

Ранее Фу Цун заявил, что китайские ракеты средней дальности не представляют угрозы США, если американские корабли не будут подходить близко к территории КНР.

Я думаю, что возможности Китая в области ракет среднего радиуса действия не являются дестабилизирующим фактором. Наши ракеты находятся на нашей территории. Они не представляют угрозу для США, во всяком случае, если США не будут подводить свои корабли слишком близко к нашей территории

- подчеркнул он.

В Вашингтоне ранее предложили привлечь Пекин к переговорам по сохранению СНВ-3.

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Китай
Россия
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Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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