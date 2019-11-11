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ТАСС

БПК "Маршал Шапошников" и подлодка "Иркутск" смогут применять ракеты "Циркон"

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Cубмарина проекта 949А "Антей"
Cубмарина проекта 949А "Антей".
Источник изображения: Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

АПЛ "Иркутск", в частности, модернизируют до уровня 949АМ

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Владивосток/, 8 ноября. /ТАСС/. Модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подводная лодка проекта 949А ("Антей") "Иркутск" смогут применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом сообщил журналистам в пятницу по итогам посещения предприятий Дальневосточного судостроительного кластера замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников". Уверен, что руководство [Центра судоремонта "Дальзавод", Владивосток] должным образом отнесется к выполнению поставленной задачи, и сроки сдачи корабля смещаться не будут. Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал он.

Замминистра добавил, что такую же возможность получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую в свою очередь планируется передать ТОФ в 2022 году.

О перспективах создания противокорабельных ракет с особыми характеристиками "Циркон" президент России Владимир Путин объявил в феврале во время послания Федеральному собранию. Проект "Циркон" предусматривает создание ракеты со скоростью полета 9000 км/ час и дальностью более 1000 км. Носителями такой ракеты станут надводные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами "Калибр". По данным экспертов, перехватить такую ракету существующими средствами защиты невозможно.

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Страны
Россия
Продукция
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
Компании
Дальзавод
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
949А Антей
ГЗЛА
пр. 1155
ТОФ
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