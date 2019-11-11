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Военное обозрение

National Interest: У русских большие планы на МиГ-31

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Российские ВКС имеют большие планы на перехватчики МиГ-31, пишут американские СМИ. Помимо своих основных задач, эти самолеты теперь должны выполнять пуски ракет "Кинжал" и бороться со спутниками противника. Недавно Минобороны России показало кадры учений в стратосфере, раскрывающие основные возможности новой модификации МиГ-31БМ.

Источник изображения: topwar.ru

Опубликованный видеоролик демонстрирует защиту воздушных рубежей страны. В ходе учений перехватчик МиГ-31 базовой модификации осуществлял наблюдение за воздушным пространством и помогал наземным радарам. После обнаружения нарушителя на перехват вылетели два модернизированных МиГ-31БМ. Они обнаружили цель и выполнили учебную атаку с дистанции 150 км.

Истребительная авиация регулярно проводит подобные учения. Но у недавних мероприятий была важная особенность: полеты проходили на высотах 18000 м и на скоростях 2800 км/ч.

По данным информагентства ТАСС, в полетах участвовало 10 экипажей – вероятно, они попеременно играли роли перехватчиков и нарушителей. Поскольку в мероприятиях участвовали модернизированные МиГ-31БМ, их целью могло быть обучение пилотов и проверка техники.

Таким образом, служба МиГ-31 продолжается. Сохранению и модернизации перехватчиков способствуют их высокие летные данные и грузоподъемность. Последняя с недавних пор используется для несения аэробаллистических ракет "Кинжал". 12-16 самолетов с таким оружием несут дежурство в районе Черного моря с середины прошлого года. Таким образом, МиГ-31 теперь является не только перехватчиком, но и ударным ракетоносцем.

Последняя на данный момент модернизация МиГ-31БМ от 2010 г. следует излюбленной российской традиции обновления техники. Готовая платформа оснащается современной электроникой и оружием, что дает нужный результат при разумных тратах. МиГ-31БМ сохраняет не новый, но удачный двигатель Д-30Ф6, а также получает РЛС "Заслон-М", "стеклянную кабину" и цифровые средства управления.

Тем временем, запланировано создание нового комплекса бортовой аппаратуры с повышенными характеристиками для перспективного перехватчика МиГ-41, который может поступить в войска к концу 20-х. Ожидается, что этот самолет будет гиперзвуковым и сможет подниматься в ближний космос. Однако до его появления перехват нарушителей и пуски "Кинжалов" будут задачей самолетов МиГ-31БМ.

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