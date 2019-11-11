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ТАСС

Роскосмос пока не разочаровался в строящем стартовый стол под "Ангару" подрядчике

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Производственно-строительное объединение "Казань" ранее подвергалось критике со стороны Счетной палаты и вице-премьера Юрия Борисова

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 8 ноября. / ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" пока не разочаровалась в подрядчике, который выполняет работы по строительству второй очереди космодрома Восточный. Сейчас претензий нет, сообщил журналистам в пятницу начальник организационно-административного отдела филиала Роскосмоса на Восточном Константин Насуленко.

Нынешний подрядчик строительства второй очереди космодрома - Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" - ранее подвергался критике со стороны Счетной палаты РФ и вице-премьера Юрия Борисова.

"Пока разочарований в подрядчике нет. Все идет по графику", - сказал Насуленко, отвечая на вопрос, выполняет ли подрядчик работы в срок и качественно.

В сентябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил президента РФ Владимира Путина, который посетил строительную площадку второй очереди космодрома, что отклонения по срокам возведения объектов нет, более того по ряду объектов есть небольшое опережение.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что объекты второй очереди - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика около месяца. Позднее Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца. Сейчас заливка бетона на строящейся стартовой площадке Восточного под "Ангару" подходит к нулевому уровню, уточнял Рогозин 6 ноября.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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