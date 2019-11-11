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В кого Россия запустит "Пращу Давида"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные России завладели ракетами современной системы противовоздушной обороны Израиля под громким названием "Праща Давида".

Таким образом, возрастает вероятность того, что Москва может быстро разобраться как побороть передовую систему, предназначенную уничтожать баллистические ракеты на лету. Более того, она может поделиться этой информацией с общими врагами США и Израиля, такими как Иран. 

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что ракеты оказались в руках военных России в июле 2018 года. Тогда Израиль применил их, чтобы сбить российские ракеты, запущенные войсками Сирии в сторону израильской территории. Всего речь идет о запуске двух образцов оружия. Одну ракету ВВС Израиля взорвали самостоятельно, когда стало понятно, что сирийское оружие не пересечет границу страны. Другая израильская ракета упала на сирийской территории. Там ее подобрали военные режима Сирии и затем передали России, которая помогает войскам правительства Башара Асада.

"Праща Давида" - это ракета-перехватчик средней дальности, которую выпускает израильская компания Rafael Advanced Defense System. Ее производством также занимается американская фирма Raytheon, используя в качестве замены ракетам Patriot. Сам Израиль впервые поставил на вооружение "Пращу Давида" в 2017 году. В июле 2018 состоялось фактически первое боевое применение системы.

"Это определенно проблема. Если бы я был из Rafael, я бы сейчас нервничал", - комментирует ситуацию Ян Уильямс из Центра стратегических международных исследований.

По его словам, отмечает РТ, беспокойство вызывает отнюдь не то, что Москва может изготовить копию этой ракеты для своего собственного использования. А передача ее секретов другой стороне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Праща Давида
Компании
Rafael
Raytheon
Персоны
Башар Асад
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