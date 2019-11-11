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Украина и Турция намерены совместно создавать новые ЗРК и строить корветы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом во время брифинга в АрміяInform рассказал начальник управления ВТП и формирования ГОЗ Департамента военно-технической политики и развития вооружения и военной техники Минобороны Украины полковник Владислав Шостак.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался во время специализированной выставки "Оружие и безопасность – 2019". При этом будут использованы как наработки и технологии турецкой стороны, так и украинские, которые были реализованы при создании высокоточной ракеты "Ольха". 

С турецкими партнерами также обсуждались вопросы относительно их возможного участия в реализации проекта строительства корветов для Военно-Морских Сил ВС Украины. 

Как сообщал УНИАН, в июле на военном полигоне Одесской области прошли испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса "Ольха - М".

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Страны
Турция
Украина
Проекты
Гособоронзаказ
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