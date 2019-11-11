"Вертолеты России" в 2022г планируют выпускать "Ансаты" с увеличенной дальностью полета

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в 2022 году планирует начать серийные поставки "Ансатов" с увеличенной дальностью полета, сообщила Ассоциация вертолетной индустрии (АВИ).

"С 2022 года на рынок должна выйти модель вертолета "Ансат-М", которая, помимо прочего, отличается увеличенной до 640 км максимальной дальностью полета при максимальной взлетной массе. Это достигается установкой дополнительного топливного бака объемом 192 литра", - говорится в сообщении.

Сейчас максимальная дальность "Ансата" - 505 км, объем топливной системы - примерно на 20% меньше.

Следующий этап модернизации вертолета, по данным АВИ, - так называемый "Ансат-NG". Он получит новую, более мощную силовую установку в 800 л.с., увеличенные проемы дверей, задних створок в конструкции фюзеляжа и другие изменения.