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Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" в 2022г планируют выпускать "Ансаты" с увеличенной дальностью полета

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Демонстрация вертолета "Ансат"
Демонстрация вертолета "Ансат".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") в 2022 году планирует начать серийные поставки "Ансатов" с увеличенной дальностью полета, сообщила Ассоциация вертолетной индустрии (АВИ).

"С 2022 года на рынок должна выйти модель вертолета "Ансат-М", которая, помимо прочего, отличается увеличенной до 640 км максимальной дальностью полета при максимальной взлетной массе. Это достигается установкой дополнительного топливного бака объемом 192 литра", - говорится в сообщении.

Сейчас максимальная дальность "Ансата" - 505 км, объем топливной системы - примерно на 20% меньше.

Следующий этап модернизации вертолета, по данным АВИ, - так называемый "Ансат-NG". Он получит новую, более мощную силовую установку в 800 л.с., увеличенные проемы дверей, задних створок в конструкции фюзеляжа и другие изменения.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
Ростех
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