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Интерфакс-АВН

Границу на северо-востоке Сирии патрулируют экипажи российских вертолётов Ми-35М и Ми-8

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-35М и Ми-8 армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России задействованы для патрулирования границы на северо-востоке Сирии, сообщил в пятницу телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

В телерепортаже говорится, что Ми-8 и Ми-35 идут на высоте 50-60 метров. Они сопровождают колонны российской военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон, контролируют дороги, осматривают территорию. Лётчики обозначают своё присутствие в регионе и одновременно обеспечивают безопасность местных жителей.

Как сообщалось, у российских военных в Сирии есть, в частности, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-35М.

Накануне лётчик ВКС России Дмитрий Иванов сообщил журналистам, что принято решение ежедневно задействовать вертолёты армейской авиации для патрулирования границы на севере Сирии. "Вылеты будут совершаться ежедневно по всем направлениям патрулирования", - сказал он.

В четверг вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что 7 ноября российская армейская авиация осуществила первое патрулирование на северо-востоке Сирии. Вертолеты пролетели по маршруту: аэродром "Квайрес" - Айн-Иса - Ракка - вдоль водохранилища Асада - аэродром "Квайрес". При этом российская военная полиция провела патрулирование по маршруту Айн-Иса - Алау - Телль-Эм - Самен - Хазима.

Патрулирование на севере Сирии проводится в рамках меморандума, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

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Ми-35
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