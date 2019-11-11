В Москве отказались включать новые российские вооружения в ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не станет обсуждать включение новых российских вооружений в российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) без его пересмотра. Об этом 8 ноября сообщает "РИА Новости".

"С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент России Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения", — пояснил Рябков во время Московской конференции по нераспространению.

30 октября кандидат на должность посла Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан заявил, что Вашингтон должен обсудить с Москвой возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений новых систем в случае его продления.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в мире станет более опасной в случае отказа США от продления СНВ-3. Он отметил, что ДСНВ на сегодняшний день остается "практически последним инструментом ограничения гонки вооружений, такой уже серьезной гонки вооружений".

7 октября посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор "как есть". Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона, который до сих пор не сообщил о своих намерениях по этому вопросу.

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "всё новое оружие России".