СМИ: Российская армия может бросить вызов США и НАТО

Российская армия в последние годы превратилась в "высокомобильную силу", способную захватывать и удерживать территории в Европе. Об этом говорится в докладе исследовательского центра RAND, пишет Military Times.

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Исследовательский центр RAND выпустил доклад под названием "Тенденции в российских вооружённых силах", в котором авторы указывают, что Россия продолжает вкладывать средства в разработку вооружений и постепенно превращает российскую армию в "высокомобильную силу".

По мнению составителей доклада, последние события на Украине показали, что Москва способна "использовать на поле боя подразделения размером с дивизию", а участие в боевых действиях в Сирии снабдили ВС России "навыками экспедиционной войны". Несмотря на это, утверждается в докладе, российская армия эффективна только у своих границ и ей еще предстоит научиться вести крупномасштабные операции.

Потенциал России вырос настолько, что её гипотетический удар по странам Балтии или другими союзникам США в НАТО будет представлять серьёзную угрозу

- предупреждают авторы доклада.

В документе утверждается, что Россия делает ставку на "мобильность в ущерб сохранности на поле боя". Более лёгкая бронезащита позволяет российской технике сохранять "отличную мобильность в условиях бездорожья" и даёт возможность десантировать её или переправлять с помощью вертолётов.

Тем временем армия США утратила способность сражаться с равными противниками, отмечается в докладе, проведя последние двадцать лет в военных конфликтах на уровне "подавления восстаний" и отказавшись от множества средств, необходимых для боев с равным противником.