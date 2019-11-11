Войти
ТАСС

Треть оборудования для запуска "Ангары" с Восточного поступит на космодром до конца года

221
0
0
Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на четвертый квартал 2023 года

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Треть всего наземного оборудования, необходимого для обеспечения запуска российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", в 2023 году будет доставлена на космодром Восточный до конца 2019 года, сообщил журналистам в пятницу директор филиала ЦЭНКИ - КЦ "Восточный" Роман Бобков.

"На сегодняшний день мы принимаем оборудование на 13 систем, на две системы оборудование поставлено в полном объеме. Еще на три системы мы допоставим оборудование до конца этого года и обеспечим стопроцентное выполнение графика. Более 30% уже в этом году будет поставлено", - сказал Бобков.

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Технологическое оборудование для СК КРК "Ангара"

Наземное технологическое оборудование для строительства стартового комплекса КРК "Ангара" поступает в филиал ЦЭНКИ - КЦ "Восточный" с сентября 2018 года. Ежедневно в адрес филиала доставляют и выгружают от двух до 15 единиц техники. За год на космодром Восточный прибыло более 100 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, а это почти 600 мест технологического оборудования для монтажа на СК КРК "Ангара". Уже сейчас на космодроме находятся 13 систем.

Для складирования НТО КРК "Ангара" силами филиала были подготовлены пять мест хранения на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 тыс. кв. м. Это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используются автокраны до 160 тонн, вилочные погрузчики до 25 тонн, автокраны-манипуляторы и автотягач с прицепом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
06.08.2015
Первый запуск с космодрома Восточный может быть перенесен на начало следующего года - источник
15.04.2015
Космодром Восточный строят без проекта и сметы
26.02.2014
Космодром переезжает
02.02.2012
Глава Казкосмоса обозначил проблемы космической отрасли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России