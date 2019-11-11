Треть оборудования для запуска "Ангары" с Восточного поступит на космодром до конца года

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на четвертый квартал 2023 года

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Треть всего наземного оборудования, необходимого для обеспечения запуска российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", в 2023 году будет доставлена на космодром Восточный до конца 2019 года, сообщил журналистам в пятницу директор филиала ЦЭНКИ - КЦ "Восточный" Роман Бобков.

"На сегодняшний день мы принимаем оборудование на 13 систем, на две системы оборудование поставлено в полном объеме. Еще на три системы мы допоставим оборудование до конца этого года и обеспечим стопроцентное выполнение графика. Более 30% уже в этом году будет поставлено", - сказал Бобков.

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Технологическое оборудование для СК КРК "Ангара"

Наземное технологическое оборудование для строительства стартового комплекса КРК "Ангара" поступает в филиал ЦЭНКИ - КЦ "Восточный" с сентября 2018 года. Ежедневно в адрес филиала доставляют и выгружают от двух до 15 единиц техники. За год на космодром Восточный прибыло более 100 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, а это почти 600 мест технологического оборудования для монтажа на СК КРК "Ангара". Уже сейчас на космодроме находятся 13 систем.

Для складирования НТО КРК "Ангара" силами филиала были подготовлены пять мест хранения на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 тыс. кв. м. Это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используются автокраны до 160 тонн, вилочные погрузчики до 25 тонн, автокраны-манипуляторы и автотягач с прицепом.