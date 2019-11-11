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Военное обозрение

Взрыв "Посейдона" у берегов США вызовет массовую панику среди населения

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По данным российского информагентства ТАСС, российский флот собирается начать развертывание подлодок со специальными подводными аппаратами "Посейдон". Эту новость не могли обойти стороной западные СМИ. По две такие субмарины поступит в состав Северного и Тихоокеанского флота. Каждая из них будет нести до восьми "Посейдонов". Соответственно, ВМФ сможет одновременно развернуть до 32 таких аппаратов, подсчитал журнал The National Interest.

Источник изображения: https://port.hu

Изделие "Посейдон" – специальный подводный безэкипажный аппарат с обычной или термоядерной боевой частью мощностью 2 Мт, подрываемой на глубине в тысячи футов. Такой взрыв должен образовывать радиоактивное цунами, способное уничтожить города и инфраструктуру на побережье. "Посейдон" сможет разгоняться до 200 км/ч, погружаться на глубину 1 км и уклоняться от перехвата.

Список носителей "Посейдона" остается секретным. Но ТАСС пишет, что одним из них станет специальная субмарина "Хабаровск" проекта 09851. Затем на "Посейдоны" перевооружат несколько подлодок типа Oscar II (пр. 949А "Антей"). Какие корабли пойдут на перестройку – неизвестно.

Недостаток информации о "Посейдоне" не мешает спорам и спекуляциям. Однако его высокие боевые качества очевидны. Так, в разных источниках упоминалась отличающаяся мощность боевой части – от 2 до 100 Мт. В любом случае аппарат сможет уничтожить прибрежный город.

Источник изображения: https://port.hu

Несмотря на это, "Посейдон" не имеет никаких очевидных преимуществ перед другими компонентами ядерной триады. К примеру, по скорости нанесения удара он уступает всем существующим ракетным комплексам. Путь к цели и ее поражение займут, как минимум, несколько дней.

Однако такие особенности дают преимущества. Подводный "Посейдон" дополняет другие средства доставки и расширяет возможности ответного удара. Быстрый подводный аппарат на большой глубине почти невозможно перехватить. С такой точки зрения "Посейдон" является асимметричным ответом на ПРО США.

Если "Посейдон" все же удастся перехватить, его применение все равно будет иметь большие последствия. Подрыв такого аппарата вблизи побережья Америки спровоцирует панику среди населения и нарушит работу государственных структур и армии. Это можно использовать для прикрытия другой наступательной операции, пишет СМИ.

Российские СМИ предполагают, что "Посейдон" может использоваться против авианосных ударных групп, для чего его можно оснастить обычной боеголовкой. В зависимости от сложности и стоимости производства подводных аппаратов, такая стратегия может быть весьма выгодной. Удар "Посейдона" может быть дешевле и эффективнее налета противокорабельных ракет.

Наконец, "Посейдон" как принципиально новая угроза безопасности станет удобным аргументом на переговорах о сокращении вооружений.

Впрочем, новое оружие в виде "Посейдона" не оказывает решающего влияния на развитие российской ядерной триады. Существующие ядерные силы сохраняют свои возможности и обеспечивают стратегическую безопасность. Предлагаемый подводный аппарат только дополняет их и дает России некоторые стратегические выгоды.

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Проекты
949А Антей
ТОФ
Ядерный щит
ЯО
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