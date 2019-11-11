Три "стратега" ВВС США B-52H выполнили патрулирование за северным полярным кругом

Три американских стратегических бомбардировщика B-52H, приписанные к авиабазе Барксдейл (штат Луизиана) и "временно" действующие на базе Фэрфорд в Великобритании, осуществляли патрулирование над Баренцевым морем. Эту информацию подтверждает американское военное командование. Самолёты после выполнения операции вернулись на британский аэродром базирования.

Источник изображения: topwar.ru

Это первый случай за все последние годы, когда в район Баренцева моря – за северный полярный круг – ВВС США отправляют сразу три своих "стратега".

Пресс-служба ВВС США:

Полёт включал в себя подготовку по интеграции и взаимодействию с норвежскими военно-воздушными силами, а также морскую подготовку с использованием самолетов P-8 ВМС США, назначенных для оперативной группы (CTF) 67, действующей в регионе.

Отмечено, что ротация 2-го бомбардировочного авиакрыла в Фэрфорде началась 10 октября.

В США не скрывают, что основная задача полёта – демонстрация силы Северному флоту ВМФ России.

Командование сообщает, что полёт тройки стратегических бомбардировщиков B-52H "стал демонстрацией поддержки союзников на севере Европы". Примечательно, что эта фраза звучит на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США утратили какой-либо интерес к взаимодействию с европейскими партнёрами по НАТО.

Командование ВВС США:

Мы и дальше будем выполнять полёты за полярным кругом, чтобы поддерживать безопасность в регионе.