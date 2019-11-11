Истребители F-35 не смогли догнать российский бомбардировщик Ту-160

В ходе планового полета над Японским морем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ушел от двух сопровождавших его истребителей США пятого поколения F-35A Lightning II в режиме форсажа. Об этом пишет китайский портал Sina.

В ходе планового полета над Японским морем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ушел от двух сопровождавших его истребителей США пятого поколения F-35A Lightning II в режиме форсажа. Об этом пишет китайский портал Sina.

Инцидент произошел в начале ноября. Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Американские истребители пытались догнать российский самолет, но не преуспели — стратегический бомбардировщик весом 110 т легко ушел от двух истребителей почти в 10 раз легче. Ту-160 развивает скорость до 2,2 тыс. км/ч, а у F-35 предел — 1,93 тыс. км/ч, однако данную скорость истребитель США не может поддерживать долго.