CNN (США): от "битвы" в Вашингтоне до линии фронта на Украине

После пяти лет войны, в которой погибло более 13 тысяч человек, внешний мир забыл о конфликте на Украине, но из-за политического кризиса в Америке он снова оказался в числе главных тем сообщений в СМИ. Бойцы в окопах рассказывают корреспонденту "Си-Эн-Эн", что они будут и дальше сражаться — при поддержке США или без нее.

Широкино, Украина - На Украине, воюющей с Россией, на передовой условия примитивные, а враг близко. На украинской позиции на юго-востоке страны войска сражаются, находясь в окопах, которые извилистыми линями пересекают равнинную местность.

Один солдат с густыми усами стоит в дозоре, в его плечо упирается приклад автомата. Всего в пятистах метрах отсюда видны мешки с песком на позициях сепаратистов, поддерживаемых Россией.

"Они используют беспилотники, чтобы сбрасывать мины на наши позиции", - говорит командир Павел Сергеевич корреспонденту "Си-Эн-Эн" (CNN), кивая в сторону противника.

Он говорит, что 10 дней назад от пули снайпера погиб один из его солдат. Предполагается, что действует режим прекращения огня, но он регулярно нарушается.

После пяти лет войны, в которой погибло более 13 тысяч человек, внешний мир забыл о конфликте на Украине, но из-за политического кризиса в Америке он снова оказался в числе главных тем сообщений в СМИ.

В июле, когда президент Дональд Трамп призывал нового украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении своего политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена, США приостановили предоставление Украине военной помощи и помощи в сфере безопасности в размере 400 миллионов долларов - и она не предоставлялась несколько месяцев. Была ли эта помощь приостановлена с тем, чтобы оказать давление и заставить (Киев) начать расследование по делу о коррупции, и может ли это послужить поводом для импичмента - именно это сегодня и является основой расследования, которое инициировали в отношении президента демократы из Палаты представителей.

К тому времени, когда Павле Сергеевич и его бойцы узнали о приостановке помощи, ее уже начали оказывать. Но из-за этой задержки остался осадок, чувство досады.

Павел Сергеевич сказал журналистам "Си-Эн-Эн", что "было, конечно, неприятно, потому что Америка - наш самый сильный и самый важный союзник".

В чем заключается поддержка США

На передовой особых признаков американской военной помощи не видно, если не считать кровоостанавливающих жгутов, перевязочных материалов и приборов ночного видения американского производства. Это поле битвы под Широкино, с его окопами, вырытыми вручную лопатами, кажется, больше напоминает свидетельства времен Первой мировой войны, чем конфликтов XXI века.

Основным оружием, которое США согласились продать Украине, является противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin), которые упоминал Зеленский в своем разговоре с Трампом 25 июля. США решили, что эти комплексы не должны использоваться на линии фронта, где это может привести к повышению уровня применения силы с российской стороны.

Но после десятков бесед с украинскими солдатами и мирными жителями стало понятно, как чувствуют себя люди, оказавшиеся в условиях этой неравной битвы с Россией. Поддержка США считается жизненно важной для того, чтобы хотя бы немного выровнять соотношение сил, поскольку Украина пытается отвоевать территории, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов, поддерживаемых Россией.

На другом конце Украины, находящемся очень далеко от окопов Павла Сергеевича, видны более явные свидетельства помощи США. Военные наставники из США совместно с инструкторами из Канады, Великобритании и ряда других стран НАТО обучают украинских военных в Яворовском учебном центре.

В день приезда журналистов "Си-Эн-Эн" украинские военнослужащие отрабатывали наступательную операцию под пристальным вниманием капитана армии США Мэтью Чепмена (Matthew Chapman).

"Я очень горжусь работой, которую мы проделали, и тем, что мы вложили много труда в наши учения, - говорит Чепмен. - Мы видим украинских военнослужащих, мы видим, как они совершенствуют свои навыки и как они становятся более сплоченной командой и эффективной боевой силой".

Отвечая на вопрос о том, как он отреагировал на приостановку американской помощи, Чепмен сказал: "Лично я не обращаю внимания… на внешнюю политику США или политику, пока я здесь. Мы сосредоточены исключительно на выполняемой нами задаче… Эта тема в разговорах даже не затрагивается".

Так же думает и его украинский коллега, лейтенант Назар Шпак. На вопрос о том, являются ли США надежным союзником, он решительно кивает: "Полностью, да, абсолютно".

Беспокойство по поводу Путина и Трампа

Там, на востоке страны, реальное воздействие этого конфликта все еще продолжается. Поскольку в результате массированных ударов населенные пункты один за другим превращались в руины, около 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Половина населения шахтерского городка Торецка уехала, и большинство угольных шахт закрыты. На центральной площади пустует сгоревшее здание горсовета, которое служит мрачным напоминанием об ожесточенных боях между сепаратистами, захватившими город, и украинской армией, которая снова выбила их из города.

Ближайшая линия фронта теперь находится на расстоянии восьми с лишним километров, но Леонид Макаров говорит, что до окончания боев еще далеко. В прошлом году 26-летний учитель истории потерял одну из своих учениц. Он рассказывает, что Дарья Каземирова погибла через несколько дней после того, как ей исполнилось 15 лет - артиллерийский снаряд, выпущенный поддерживаемыми Россией сепаратистами, упал в саду ее бабушки.

Макаров все еще пытается разобраться в этом и понять отношение президента Трампа к Украине и России - судя по всему непостоянному и непредсказуемому.

"Когда я слышу, как президент Трамп говорит, что Владимир Путин - хороший парень, это просто странно. Мне ведь небезразлично. Путин убил мою ученицу".

В соседнем доме-интернате для престарелых Елена Салаева говорит, что ей уже все равно, кто победит в этой войне. Пенсионерка была вынуждена покинуть свой дом пять лет назад после того, как ее ранило осколком, когда она собирала помидоры в огороде. Вернуться домой она так и не смогла.

"Хочу, чтобы был мир, чтобы всем было хорошо".

Страх перед будущим

В прошлом месяце Зеленский заявил, что поддерживает поэтапный мирный план, согласно которому оккупированные районы восточной Украины после проведения местных выборов получат особый статус, предусматривающий особый порядок самоуправления.

Но впереди еще долгий путь, и политический кризис в США может вновь повлиять на Украину. По-прежнему существуют опасения, что растущая поляризация, вызванная процессом импичмента, может стать причиной ослабления двухпартийной поддержки, оказываемой Украине. И если американские законодатели больше не будут выступать единым фронтом, это может усилить позиции и влияние России.

А там, в окопе, Павел Сергеевич пожимает плечами и говорит, что его бойцы будут и дальше сражаться - при поддержке США или без нее.

"Мы будем сражаться, даже если весь мир будет против нас. Это наша земля. Разве у нас есть выбор?".

Кларисса Уорд (Clarissa Ward), Сальма Абдельазиз (Salma Abdelaziz), Денис Лапин (Denis Lapin)