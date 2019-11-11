Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени

Заместитель секретаря украинского Совбеза (СНБО) Сергей Кривонос стал очередным украинским чиновником, высказавшимся о "планах российского военного вторжения". Тем самым Кривонос стал и очередным украинским чиновником, который запутался в собственной логике: с одной стороны, Киев 6-й год твердит, что Россия уже осуществляет "военное вторжение" на Украину, с другой – заявляет, что только собирается.

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Кривонос заявил, что в России "готовят различные варианты агрессии против Украины". По словам замсекретаря СНБО, Россия "может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска".

Кривонос:

Это по югославскому варианту – нанесение ракетного удара, которым Россия собирается поставить Украину на колени.

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Представитель верхушки украинского Совета национальной безопасности и обороны заявил, что "один из вариантов военного вторжения" - через Черниговскую или Сумскую области.

Сергея Кривоноса цитирует издание "Апостроф":

Там у России может вообще не возникнуть проблем.

Кривонос подчеркнул, что если на границе с Крымом и на Донбассе у Украины крупные группировки сил и средств, то на севере и северо-востоке – практически ничего.

Заместитель секретаря СНБО:

Для Кремля важно быстрее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Военный потенциал России велик, а наша главная задача – организовать территориальную оборону.

В чём же у г-на Кривоноса логика? Сам заявляет о "возможном нанесении ударов высокоточными ракетами", и сам же говорит о задаче по территориальной обороне. И против кого эта "территориальная оборона" - против ракет? Или всё-таки очередные пропагандистские заявления и желание получить новые средства из бюджета…