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Шойгу в 55-й мотострелковой горной бригаде в Туве

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Шойгу в 55-й мотострелковой горной бригаде в Туве

Фото (с) Шолбан Кара-Оол

Как сообщает телеканал Звезда Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Туву посетил расположение 55-й мотострелковой бригады. Это единственное горное соединение, дислоцированное за Уралом. Министр проверил ход строительства нового военного городка, где уже сдан первый жилой дом для военнослужащих и их семей. Также там готовы пять двухэтажных коттеджей и детский сад на 200 мест. На подходе - еще четыре здания на 360 квартир, которые будут оснащены бытовой техникой, мебелью и даже картинами на стенах.

Помимо этого, глава военного ведомства осмотрел конно-спортивный комплекс и парк боевых машин. На вооружении бригады состоят бронеавтомобили "Тигр-М", самоходные орудия "Нона-СВК" и машины высокой проходимости "Урал".

По словам командующего Центральным военным округом Александра Лапина, уже к концу этого года соединение на 100% укомплектуют современной техникой.

Кроме того, Сергей Шойгу вместе с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом открыли после реконструкции спорткомплекс в Кызыле. Участников первого хоккейного матча на льду обновленного спорткомплекса министр приветствовал лично. Товарищескую встречу с тувинскими игроками провели звезды ЦСКА.

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Спорт
Продукция
Нона-СВК
Тигр-М
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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