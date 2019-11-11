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"Пращу Давида" в руках России признали бесполезной

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Источник изображения: Фото: United States Missile Defense Agency / Wikimedia

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) David's Sling ("Праща Давида"), которая могла через посредничество сирийской стороны оказаться у России, вряд ли серьезно поспособствуют совершенствованию российского оружия, сообщает в LiveJournal блог oleggranovsky.

Отмечается, что упавшая на территорию Сирии израильская противоракета вряд ли получила "незначительные повреждения". "В чужие руки попал только один элемент системы, а точнее, его обломки. Соответственно, о копировании речь идти не может. Изучение технологий до определенного предела возможно, но это уже риск практически любого ЗРК: значительная часть ЗУР выпускается в сторону линии фронта, соответственно, их обломки в той или иной степени сохранности всегда попадут к противнику", — пишет блог.

О попадании к российской стороне якобы получившей "незначительные повреждения" ракеты комплекса David's Sling в ноябре сообщил китайский портал Sina.

Об испытаниях David's Sling, в ходе которых была утеряна ЗУР, в июле 2018 года заявлял oleggranovsky.

"Праща Давида" предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon. Система должна занять промежуточное положение между ближним "Железным куполом" и дальней "Крепостной стеной".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
Праща Давида
Компании
Rafael
Raytheon
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