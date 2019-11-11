Задача одна, но цели разные

Россия и Америка укрепляют свою военно-морскую мощь

На современном этапе невозможно найти какуюлибо сферу, начиная с внешней политики и кончая военным строительством, в которой не конкурировали бы главные соперники на мировой арене США и Россия. Правда, каждая из сторон преследует достижение диаметрально противоположных целей. Москва всеми силами старается сохранить мир на планете, сделать его многополярным и обеспечить равенство и безопасность всех государств. А вот Вашингтон ратует за однополярность мирового порядка, претендует на роль всемирного прокурора, правилам которого должны следовать все остальные столицы Земли и еще благодарить заокеанского Большого брата за оказанную милость.

Военноморской потенциал лидеры и народные избранники и России, и Америки считают основной составляющей ВС, обеспечивающей защиту от внешних угроз. Правда, в Вашингтоне главное блюдо, подаваемое согражданам в избирательной столовой, которое в меню американских политических поваров называется "Национальная безопасность", крепко приправлено соусом агрессивности.

"МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ!"

30 октября военные моряки России, несущие службу на всех видах плавательных средств, от катеров до авианосцев, отметили свой профессиональный праздник – День моряка-надводника. Этот день чествования военных моряков учредил главком Военноморского флота РФ в 1996 году. Установленная дата была приурочена к решению Боярской думы, которая по инициативе царя-флотоводца Петра Первого в 1696 году провозгласила: "Морским судам быть!"

В канун 323-летия со дня рождения российского флота главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда", приуроченном ко Дню моряканадводника, рассказал о реализации программ строительства военных кораблей.

По славам главкома, современное состояние надводных сил подтверждает статус российского флота как океанского, который с каждым годом все больше укрепляется. "К этому обязывает и географическое положение России, и основные направления стратегии, сосредоточенные прежде всего на обеспечении стабильной морехозяйственной, экономической, морской деятельности России в Мировом океане. Отсюда вытекает плановое и достаточное развитие надводных сил", – подчеркнул адмирал.

Евменов отметил, что в течение уже нескольких лет в России ведется серийное строительство кораблей малого водоизмещения, отличающихся эффективностью и оснащенностью высокоточным оружием. В настоящее время создаются и корабли крупного водоизмещения океанской зоны. Это большие десантные корабли (БДК), фрегаты и корветы. Опыт последнего десятилетия показал, что важными критериями являются не только водоизмещения кораблей, но и мощность и эффективность их вооружений, а также технологии, применяемые при строительстве надводных кораблей.

Как сообщил главком, на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" ведется строительство БДК проекта 11711. Год назад на Северный флот год пришел головной корабль этого проекта – новейший БДК "Иван Грен". Подходят к завершению испытания БДК "Петр Моргунов". В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту. Это БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

Судостроительный завод "Северная верфь" строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и их последующие модификации. Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" более года назад вошел в состав ВМФ, и с февраля по август он с отрядом боевых кораблей совершил свой первый дальний поход. Это "кругосветное плавание протяженностью 35 тыс. морских миль" проходило в течение полугода.

К завершению подходят испытания второго фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Судостроители "Северной верфи" готовят к спуску на воду корабль "Адмирал флота Головко". На стапеле завода продолжается строительство фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Исаков". А в апреле этого года в присутствии Верховного главнокомандующего и министра обороны РФ были заложены еще два новых корабля "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", конструкция которых несколько отличается от их предшественников.

Авианосная ударная группа ВМС США на маневрах. Фото с сайта www.navy.mil

СреднеНевский судостроительный завод приступил к серийному изготовлению новейших кораблей противоминной обороны (ПМО), которые не имеют аналогов в мире. Они сделаны из монолитного стеклопластика и имеют повышенную прочность, маневренность и живучесть. Эти корабли поступают на флот в соответствии с графиком и проходят ходовые испытания. В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов". Он был построен после изготовления головного корабля ПМО "Александр Обухов" и двух серийных кораблей – "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов". Продолжается строительство кораблей этого проекта "Яков Баляев" и "Петр Ильичев". В июле этого года состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 "Анатолий Шлемов". А на стапелях судостроительных заводов СанктПетербурга и Татарстана активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800.

В то же время ведутся работы по обновлению вспомогательного флота и строятся большие гидрографические суда и катера. "Примечательно, что надводная составляющая ВМФ России активно развивается по всем направлениям. У нас есть с какими достижениями встречать День моряканадводника", – заявил адмирал Евменов.

СОМНЕНИЯ ВОЕННОМОРСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ АМЕРИКИ

Заокеанские "товарищи и друзья" России, которые новых русских капиталистов и китайских коммунистов ставят на первое место среди противников Америки, мешающих ей стать главой мира, развитию морской составляющей своих ВС придают первостепенное значение. Они прекрасно понимают, что перебросить огромные воинские подразделения со всеми их вооружениями и техникой к границам своего главного конкурента, России, к войне с которой реальный начальник НАТО готовится самым серьезным образом, без флота просто невозможно. Да и доставлять свои войска в горячие точки только самолетами – весьма дорогостоящее занятие. Поэтому военноморские стратеги Пентагона весьма активно ведут строительство новых и самых современных кораблей.

Как сообщила прессслужба Министерства ВМС США, 26 октября состоялась торжественная процедура ввода в строй боевого корабля прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17). Этот корабль относится к морским платформам типа "Фридом", предназначенным для решения конкретных боевых задач в прибрежных зонах и для действий в открытом море. Он имеет открытую архитектуру, модульное оружие и сенсорные системы. Этот факт отмечается как значительное достижение военноморского ведомства Америки.

21 марта этого года Министерством ВМС была опубликована последняя версия "Долгосрочного плана строительства кораблей". В соответствии с этим документом, в 2020 финансовом году в морской компонент ВС США будет входить 301 боевая единица, а в 2049 году численность военного флота будет доведена до 355 кораблей.

В основу этого плана заложено намерение руководства ВС Америки воплотить в жизнь идею обеспечения превосходства своего флота на акватории Мирового океана в XXI веке. Однако в последнее время некоторые высокопоставленные военноморские чиновники и командиры стали выражать сомнения по поводу целесообразности доведения численности флота до такого значения.

На состоявшейся 25 октября в г. Арлингтон (штат Вирджиния) ежегодной конференции Ассоциации военных редакторов и корреспондентов (Military Reporters & Editors Association, MRE) выступили заместитель министра ВМС Томас Модли (Thomas Modly) и заместитель начальника военноморских операций (Vice Chief of Naval Operations) адмирал Роберт Берк (Robert Burke). Каждый из них заявил, что бюджет военно-морского ведомства требует значительного увеличения. В противном случае, подчеркнули его представители, задачу увеличения состава флота к 2034 году решить не удастся.

Заместитель министра отметил, что сегодня руководство ВМС США сконцентрировал свое внимание на повышении боевого потенциала флота. А это, соответственно, требует увеличения затрат на его содержание. Однако, несмотря на уменьшение количества кораблей, расходы продолжают расти. Модли считает, что реализуемый подход к строительству военноморских сил является малоэффективной формой противостояния таким равным по военной мощи противникам, как Россия и КНР.

Бывший офицер ВМС, проходивший службу в 1980х годах, подчеркнул, что с тех пор флот сильно изменился. Сейчас его боевой состав примерно в два раза меньше, чем в те времена, но средняя стоимость одного корабля возросла вдвое. В 80х годах прошлого столетия в состав американского флота входило 600 кораблей. Средняя стоимость каждого равнялась миллиарду долларов. "Наш сегодняшний парк насчитывает 290 боевых единиц, средняя стоимость каждой из которых с учетом инфляции составляет 2 млрд", – заявил Модли.

По его словам, авианосные ударные группы (АУГ) всегда были большим финансовым бременем для ВМС. Но сегодня их содержание обходится гораздо дороже. В 1980х годах эксплуатационные расходы на АУГ составляли около 14% от общих эксплуатационных затрат флота. Сегодня эта цифра возросла до 31%. Нам необходимо подумать, как повернуть эту тенденцию в обратную сторону", – сказал замминистра.

Он считает, что ВМС, как это уже ранее совершенно верно отмечалось специалистами, необходимо переходить к формированию новой структуры своих ударных сил. Основной упор надо делать не на мощные надводные корабли, такие как крейсера и эсминцы, а более широко внедрять менее мощные и более дешевые боевые единицы, такие, например, как фрегаты, корабли прибрежной зоны и беспилотные аппараты. Такая техника позволит боевым подразделениям более эффективно действовать в столкновениях с противником. При этом финансовая "прожорливость" флота, основой которого сегодня являются АУГ, будет значительно снижена.

Именно поэтому, заявил Модли, он выступает за вкладывание средств в строительство фрегатов и кораблей LCS, поскольку они способны действовать более гибко и более оперативно. При этом стоимость каждой из этих боевых единиц составляет 1 млрд долл., а может быть даже ниже. В настоящее время эксплуатировать и обслуживать авианосцы, каждый из которых стоит 13 млрд, значительно сложнее и дороже, чем корабли более мелких классов, особенно если учитывать долгосрочную перспективу. В связи с этим он назвал стремление руководства ВМС увеличить состав флота до 355 кораблей, делая упор на 12 АУГ, "очень агрессивной целью". "Существует математическая проблема, которую мы должны попытаться решить, и нам необходимо подойти к ней очень серьезно", – заключил замминистра.

Адмирал Берк отметил, что в настоящее время на вооружении ВМС состоит 290 кораблей, а к осени 2020 года их число должно быть увеличено до 300. Однако рост расходов на их обслуживание и ожидаемое сокращение бюджета в предстоящие финансовые годы вызывает определенное беспокойство.

По его словам, создание флота, состоящего из 355 кораблей, – это очень заманчивая перспектива. Однако обеспечение требуемого уровня боеготовности корабельного состава является более важной задачей, поскольку именно этот фактор является отправной точкой при планировании сил ВМС, определяет их облик на настоящем этапе и в перспективе и позволяет адекватно реагировать на текущие и возникающие угрозы национальной безопасности США.

Однако, подчеркнул адмирал, при сегодняшнем состоянии дел с выделением ассигнований на нужды ВМС вряд ли удастся достичь поставленной цели. При сохранении установленных объемов финансового обеспечения, запланированных на текущие пять лет, военный флот сможет иметь в своем составе только от 305 до 310 должным образом укомплектованных личным составом, оснащенных, обслуживаемых и боеготовых кораблей. Поэтому от утвержденного плана скорее всего придется отказаться и в ближайшей и среднесрочной перспективе ориентироваться на возможность поддержания сил флота только в пределах такого количества боевых единиц.

Главный оперативный начальник ВМС сообщил участникам конференции и о том, что в настоящий момент только 30% эсминцев после ремонта могут уходить в плавание в соответствии с установленным графиком. 6 из 11 авианосцев сегодня находятся в процессе устранения возникших неисправностей, а отправку одного из них, атомного авианосца "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman), на боевое патрулирование в район Ближнего Востока в зону ответственности 5го и 6го оперативных флотов ВМС, которая была запланирована на 12 сентября, пришлось отложить в связи с серьезными проблемами, возникшими в системе распределения электроэнергии от главной энергоустановки к потребителям.

В сентябре этого года Бюджетное управление Конгресса (CBO, БУК) выпустило доклад под названием "Анализ плана ВМС по строительству кораблей на 2020 финансовый год". Специалисты Управления отметили рост дефицита федерального бюджета и подсчитали, что ВМС в течение 30 лет, чтобы довести численность корабельного состава до 355 единиц, придется ежегодно расходовать не 22 млрд долл., как это было рассчитано и запланировано его специалистами, а 31 млрд. По оценкам экспертов БУК, это приведет к увеличению общих затрат на 200 млрд.

Появилась информация и о том, что к концу этого года Министерство ВМС и КМП проведут переоценку потребностей в боевых кораблях и намерены существенно сократить свои расходы на их приобретение. К чему все это приведет, покажет время. Но сейчас можно сказать, что начальники военных моряков Америки столкнулись с большими и, может быть, даже с очень трудно разрешимыми проблемами.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"