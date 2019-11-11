Антитеррор по-австрийски

История создания подразделения специального назначения Cobra

Австрийское спецподразделение по борьбе с терроризмом ECO Cobra внесло свой вклад в борьбу с террором. Хотя Австрия считается спокойной страной, а подразделение не участвует в операциях НАТО, тем не менее в этой стране неоднократно происходили случаи террора. ECO Cobra показало свой профессионализм в защите граждан от террористов и умение нейтрализовать тех, кто угрожает их безопасности.

Первый теракт произошел в Австрии осенью 1973 года, когда палестинские террористы захватили поезд с эмигрантами из СССР. Подготовкой к освобождению заложников занялось австрийское спецподразделение Gendarmerie Einsatz Kommando, созданное в 1945 году, но не имеющее достаточной подготовки по антитеррору. Однако подразделение не приступило к операции по освобождению заложников, так как были достигнуты договоренности между правительством Австрии и террористами, которые отпустили заложников.

После этого в Австрии произошло несколько громких террористических актов. Группа во главе с известным террористом Ильичем Рамиресом Санчесом 21 декабря 1975 года захватила в заложники 11 министров стран – членов организации ОПЕК. Спецподразделение Gendarmerie Einsatz Kommando вступило в перестрелку, но не сумело освободить заложников. Террористы вытребовали самолет у правительства Австрии и улетели в Алжир, где отпустили заложников. Кроме того, террористическая группа захватила в заложники предпринимателя Вальтера Пальмера, он был отпущен лишь после получения выкупа в 30 млн шиллингов.

История с министрами стран ОПЕК, а также успешная операция ГСГ9 под названием "Магический огонь" в Магадишо послужили поводом для создания спецподразделения жандармерии ECO Cobra. Задачи нового подразделения: борьба с террором, предотвращение политического экстремизма, охрана VIPперсон, в том числе канцлера Австрии и членов правительства во время деловых визитов, а также обеспечение безопасности влиятельным иностранным делегациям в Австрии.

Известные операции спецподразделения "Кобра"

Первая успешная операция нового подразделения произошла 16 июня 1980 года в австрийском городе Граце. Гражданин Австрии взял в заложники 23 человека и забаррикадировался в кабинете врача. Он потребовал прибытия съемочной группы и переговоров с югославским консулом. Двое заложников вступили с террористом в противоборство, но он успел их ликвидировать. Операторы спецподразделения ликвидировали террориста.

Всемирно известна операция по предотвращению угона российского самолета Ту154, выполненная операторами подразделения 17 октября 1996 года. Террорист из Нигерии захватил самолет и, угрожая ножом, потребовал посадки в Германии или в ЮАР. Четыре оператора спецподразделения незаметно проникли в самолет и нейтрализовали террориста.

Спецподразделение успешно проявило себя в операции 14 ноября 1996 года. В этот день три преступника захватили в заложники трех женщин и ранили двух сотрудников тюрьмы в ГрацКарла и потребовали вертолет. В ходе огневого противостояния и решительного штурма террористы были обезоружены и нейтрализованы, а заложники освобождены без потерь.

В 2016 году операторы ECO Cobra принимали участие в совместной антитеррористической операции в Мюнхене, оказывая поддержку группе GSG9. Тем самым было не только отлажено взаимодействие между двумя антитеррористическими спецподразделениями, но и укреплено боевое партнерство.

В 2017 году партнерство между обоими спецподразделениями продолжилось: операторы ECO Cobra участвовали вместе с GSG9 в ликвидации беспорядков в Гамбурге во время саммита G20.

Отбор и подготовка операторов

Для поступления в подразделение нужно пройти нелегкие экзамены и медицинскую комиссию. Экзамены делятся на интеллектуальные и физические. Физические тесты включают четыре этапа: первый – подняться без помощи ног по трехметровому канату; второй – продемонстрировать силу пресса; третий – быстро подняться по узкой лестнице с третьего на пятый этаж; четвертый – проплыть бассейн в наручниках. После сдачи экзаменов кандидаты отравляются в учебный центр спецподразделения для прохождения подготовки и освоения антитеррористических навыков. Они изучают тактику антитеррора, практикуют стрельбу из обычного стрелкового оружия и антитеррористическую снайперскую стрельбу, десантирование с парашютом со снаряжением с разных высот в условиях свободного падения, боевой дайвинг, обучаются рукопашному бою, скоростному спуску по тросу с вертолета, технике минноподрывных работ, скоростному вождению.

Вооружение спецподразделения

Операторы спецподразделения используют стрелковое оружие как австрийского производства, так и зарубежного. Австрийское стрелковое вооружение славится качеством и надежностью. Steyr AUG A3 – универсальная армейская винтовка, она является образцом качественного и эффективного штурмового оружия, которое удобно использовать в бою. Автомат конструкции буллпап не только комфортен при использовании в штурмовом бою в городе и в антитеррористических операциях, но и эффектно выглядит. Его дизайн впечатляет профессионалов антитеррора. Оружие идеально для стрельбы в помещении, где есть заложники, потому что имеет высокую точность и низкий разброс пуль. Буллпап практически не имеет отдачи, что позволяет вести результативную стрельбу очередями.

На вооружении подразделения находятся автоматические пистолеты Glock 20 и Glock 22. Эти пистолеты, которые производит австрийская фирма Glock GmbH, отличаются высокой надежностью и точностью стрельбы. Многие спецподразделения мира используют и уважают это оружие.

Австрийские снайперские винтовки SSGPIIK (kurz) и Steyr SSG M1 могут на равных соревноваться с английскими, американскими, германскими снайперскими винтовками. Подразделение использует также вооружение германского производства компании Heckler&Koch: штурмовые пистолетыпулеметы MP5A3, автоматические винтовки HK416. Поскольку австрийское и германское спецподразделения – партнеры, операторы ECO Cobra успешно используют оружие германского происхождения в антитеррористических операциях.

Технический парк

Подразделение имеет в своем составе бронеавтомобили IVECO LMV итальянского производства и Survivor R германского производства. Особенностью Survivor R является то, что он имеет приборы обнаружения радиационной, бактериологической, химической и ядерной опасности. В составе подразделения есть электропоезд для проведения антитеррористических спецопераций на железной дороге. Помимо этого, подразделение оснащено машинами компании Ford с штурмовыми лестницами для быстрого проникновения в здания, самолеты и высотные объекты. Если необходимо перебросить подразделение по воздуху, то командование использует полицейские вертолеты производства итальянской компании AgustaWestland.

Проекции задействования спецназа ECO Cobra

Спецподразделение является структурой, которая обкатывает оружейные новинки известных австрийских компаний SteyrMannlicher AG и Glock GmbH. Операторы подразделения – лучшие специалисты по тестированию оружия, они проверяют его на практике в процессе антитеррористических операций. Их рекомендации по качеству оружия и ТТХ учитывают конструкторы оружейных компаний. Необходимо отметить, что австрийское стрелковое вооружение считается одним из лучших в мире и пользуется спросом во всех армейских и полицейских структурах. Оружие австрийских компаний, главным образом пистолеты Glock, используют в спецподразделениях четырех континентов, ECO Cobra приложило для этого ряд усилий, содействуя популяризации лучшего средства антитеррора.

Спецподразделение является членом международной сети ATLAS – ассоциации полицейских тактических подразделений, которая включает спецподразделения 28 государств – членов Европейского союза. Цель этой ассоциации – выработка антикризисных решений по антитеррору, взаимодействие в сфере обучения и обмен опытом между спецподразделениями антитеррора. Кстати, Российская Федерация не является членом этой ассоциации, ей стоило бы вступить в нее для укрепления международного содружества, приобретения европейского опыта антиеррора и улучшений в координации взаимодействия между полицейскими структурами. Ассоциация проводит семинары и антитеррористические учения, налаживает деловые и рабочие контакты. Вступление в ассоциацию могло бы усилить возможности и престиж силовых ведомств РФ, специализирующихся на антитерроре.

Кроме того, спецподразделение участвует международном конкурсе "Воин", который проходит в учебном центре специальных операций короля Абдаллы II в Аммане (Иордания). В соревнованиях принимают участие как армейские, так и полицейские спецподразделения по борьбе с террором. Цель конкурса – проверить физические возможности, работу в команде, навыки владения оружием, обменяться опытом и технологиями. В 2011 году ECO Cobra опередило спецподразделения зеленых беретов, морской пехоты США и иорданских специальных сил, завоевав первое место.

Что касается применения ECO COBRA, то следует отметить, что штабквартира и основное ядро спецподразделения находятся в городке ВинерНойштадт южнее Вены. А небольшие отделения спецподразделения рассредоточены в городах Вена, Грац, Линц, Инсбрук, Клагенфурт, Зальцбург и Фельдкирх. Это дает возможность оперативно реагировать на террористическую угрозу в любой точке Австрии. Операторы подразделения готовы прибыть в любую точку страны в случае опасности менее чем за 70 минут.

Террористических угроз и случаев террора в Австрии много. На счету спецподразделения не менее 3000 успешных операций. Хотя подразделение не принимает участия в борьбе с террором в дальнем зарубежье, оно имеет достаточно опыта и является одним из лучших в мире.

Необходимо отметить, что ECO Cobra является партнером GSG9 в борьбе с террором и участвует вместе с этой спецгруппой в совместных антитеррористических операциях. Это является примером для России и Украины, двух братских государств, которые сейчас находятся в конфронтации: они должны укреплять партнерские отношения в борьбе с террором и обмениваться опытом в этом важном сейчас виде оборонной деятельности для мира и спокойствия граждан. Партнерство в антитерроре во имя мира может содействовать укреплению политических отношений между родственными странами, как это демонстрируют Австрия и Германия.

Участие Австрии в защите интересов РФ посредством антитеррора фактически началось в 1996 году, когда ECO Cobra освободило пассажиров российского самолета ТУ154. Операторы спецподразделения мастерски нейтрализовали террориста и спасли заложников. Этим подвигом был заложен первый камень в создание и укрепление российскоавстрийского партнерства в антитерроре. Необходимо подчеркнуть, что это партнерство нужно укреплять в интересах обеих стран.

У ECO Cobra есть чему поучиться и есть что взять на вооружение. Кстати, боевое российскоавстрийское партнерство сложилось во второй половине XVIII века в ходе русскоавстротурецких, а затем – русскоавстрофранцузских войн. В тот военный период русские и австрийские солдаты и полководцы под командованием фельдмаршала Александра Суворова воевали против общих врагов.

В заключение следует сказать, что у Австрии и России есть общее будущее в антитерроре, спецподразделение ECO Cobra следует почаще приглашать в Россию для укрепления совместного партнерства и обмена опытом.

Алексей Васильев