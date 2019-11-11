Россия далеко, а Куба рядом

Сенатор призвал Вашингтон к изменению политического курса в отношениях с Гаваной

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с кубинским лидером Мигелем ДиасКанелем Бермудесом 29 октября в Москве. В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления российскокубинского партнерства и актуальные вопросы международной повестки дня.

Владимир Путин поздравил коллегу с избранием на пост президента Кубы, которое состоялось 10 октября. А первый рабочий визит после вступления в должность ДиасКанель сделал именно в Россию, посетив СанктПетербург и Москву.

Пост президента, существовавший на Кубе до 1976 года, был восстановлен только в текущем году. Ранее он был заменен на должность председателя Государственного совета, который в течение 30 лет занимал легендарный Команданте Фидель Кастро, и затем еще 12 лет его брат Рауль Кастро. В 2018 году Госсовет возглавил Мигель ДиасКанель Бермудес, а в октябре 2019 года Национальная ассамблея народной власти Кубы на основании новой Конституции, принятой на референдуме 24 февраля с.г., впервые за 43 года избрала президента. Пребывание на этом посту будет ограничено двумя пятилетними сроками. Кроме того, учреждена должность вицепрезидента и частично признается частная собственность, хотя государство попрежнему считается социалистическим.

Положительный процесс укрепления государственности республики был отмечен Владимиром Путиным во время переговоров в Москве. По приглашению кубинского коллеги президент России намерен вскоре посетить остров.

Путин сказал, что обязательно воспользуется приглашением, подчеркнув особую симпатию к независимой позиции страны и ее суверенной политике. А кубинский лидер выразил намерение участвовать в торжествах 9 мая 2020 года, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне, которая имеет историческое значение для всех стран мира. На 70летие Победы в Москву приезжал Рауль Кастро, который попрежнему остается главой Коммунистической партии Кубы, являющейся главной политической силой страны.

В начале текущего месяца Рауль Кастро и Мигель ДиасКанель Бермудес провели встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, которая стала прологом к переговорам двух президентов. Во время визита Медведева был дан старт бурению первой нефтяной скважины на кубинском месторождении и подписано восемь соглашений, крупнейшее из которых касалось десятилетней программы восстановления национальной железнодорожной инфраструктуры, имеющей большое стратегическое значение и стоимость почти 2 млрд евро. 15–16 октября 2019 года Кубу посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который также встретился с первыми официальными лицами республики.

Новая блокада Гаваны осложняет экономическую и политическую ситуацию на Острове свободы. Против Кубы введены дополнительные санкции – приостановлены авиаперелеты в аэропорты страны, за исключением столичного аэропорта Хосе Марти, а также существуют визовые ограничения для кубинских чиновников. Ранее в санкционные списки были внесены Рауль Кастро и его семья за причастность к нарушению прав человека.

Почти 60 лет американского давления лишили страну инвестиций, помимо той помощи, которую оказывали Советский Союз и страны бывшего социалистического лагеря.

Несмотря на действия США, Куба показала свою стойкость и даже восстановила отношения со многими странами, в первую очередь с партнерами из Латинской Америки. Гавана развивает отношения с Европой, Канадой, Китаем и является традиционным партнером Москвы. Россия и Куба действительно близки друг другу. В РФ помнят Фиделя Кастро, с большим уважением и почтением относятся к Раулю Кастро, которому в этом году исполнилось 88 лет. В разные годы по приглашению кубинского правительства страну посещали многие российские делегации, и незабываемые теплые встречи навсегда остались в памяти россиян, а подарки от семьи Кастро хранятся как священные реликвии. Многие кубинцы учились в СССР, приезжали сюда и пионеры.

После перерыва в отношениях в постсоветские времена Россия возвращается на Кубу и возобновляется двухстороннее торговоэкономическое и военнотехническое

сотрудничество. В 2014 году, когда Владимир Путин посетил Кубу, Россия списала 90% ее общего долга в размере 30 млрд долл. По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот России и Кубы по итогам 2018 года составил 387,9 млн долл., а за первое полугодие 2019 года – 157 млн долл., сообщает РИА новости. Российские компании участвуют в реализации крупномасштабных долгосрочных проектов – в энергетике, металлургии, в сфере транспорта (поставки автомобильной и железнодорожной техники), в области сельского хозяйства и в легкой промышленности. Осуществляется техническое перевооружение кубинских заводов по производству металлургической продукции и азотных удобрений, налажен совместный выпуск лекарственных препаратов. Российская нефть и нефтепродукты способствуют ресурсному обеспечению Кубы и ее энергетической безопасности. Наша страна увеличивает инвестиции, и начало реконструкции почти тысячи километров железных дорог этому подтверждение. Но теперь это не безвозвратная помощь, как во времена Советского Союза. Сейчас между странами устанавливаются отношения современных государств, которые основаны на историческом прошлом, носят дружеский характер и вполне прагматичны, принося партнерам обоюдную выгоду.

Москва и Гавана заключили контракты на модернизацию кубинской военной промышленности за счет выделенного Кубе кредита на развитие оборонного сектора в 38 млн евро. Вся ранее поставленная техника модернизируется, и оказывается содействие в возможности проведения усовершенствований своими силами, планируется закупка российской авиационной продукции. В 2019 году кубинские военнослужащие впервые приняли участие в международных армейских играх "АрМИ2019". Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал заинтересованность в расширении взаимодействия в военноморской области и констатировал, что российскокубинские отношения в военной и военнотехнической сфере конструктивно развиваются.

Кубинский танк на танковом биатлоне. Кадр из видео канала Sputnik на Youtube

После выхода США Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон стало особенно беспокоить взаимодействие Кубы, расположенной совсем рядом, с Россией и Китаем, и занимающей по отношению к ним дружественную позицию.

В СМИ продолжаются обсуждения возможности размещения российских вооружений в ответ на появление американских ракет средней и меньшей дальности на территории европейских государств у границ России. По словам Анатолия Антонова, посла РФ в США, прозвучавшим в эфире Первого канала в программе "Большая игра", в случае появления такого оружия в Европе, России придется принять дополнительные меры по обеспечению своей безопасности.

Пресссекретарь Госдепа США Морган Ортагус заявил, что Америка выступает категорически против попыток России разместить свои ракеты на территории Кубы. И хотя официальных соглашений еще никаких не принято, Вашингтон уже высказывает свои возражения. Представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что протест американцев не имеет какойлибо значимости для России и ее руководство не планирует изза этого отказываться от своих планов. Все, о чем сейчас можно конкретно думать в данной ситуации, – это о наличии военных баз США по всему Евросоюзу, где будут размещаться ракеты средней дальности.

Несколько заокеанских стран, таких как Куба, Никарагуа, Венесуэла, сделали политический выбор, не устраивающий Америку, и в Сенате США задумались о пересмотре отношений с Островом свободы.

Сенатор от штата Вермонт Патрик Лихи во время выступления в верхней палате Конгресса заявил о необходимости противостоять влиянию России и Китая в западном полушарии через взаимодействие со всеми соседями, и даже независимо от их устремлений, сообщили российские СМИ со ссылкой на RT. Парламентарий отметил неэффективность американского политического курса в отношении Куб и сказал: "А тем временем русские охотно заполняют образовавшийся вакуум, только на этот раз он находится в 140 км от Флориды". Лихи выразил надежду, что новый советник президента США по национальной безопасности сможет повлиять на курс Вашингтона в отношении Кубы.

Ранее попытка перезагрузки отношений Вашингтона и Гаваны предпринималась Бараком Обамой, и в конце 2014 года обе столицы объявили о начале постепенной нормализации отношений. В 2015 году были восстановлены дипломатические отношения и открыто американское посольство, а в 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом, посетившим Кубу. Но тем не менее блокада острова снята не была и продолжили действовать санкции, введенные против Кубы в 1960 году и ужесточенные в 1961 году до уровня почти полного эмбарго. Действовали также ограничения, наложенные после Карибского кризиса, который еще называют Кубинским ракетным кризисом. Он стал кульминационным событием в истории холодной войны и был вызван размещением в 1961 году в Турции американского ядерного оружия и проведенной в ответ советской секретной операцией "Анадырь" по переброске на Кубу военных частей и подразделений, техники и вооружения, включая ядерное оружие. В 1962 году мир стоял у опасной черты начала глобальной ядерной войны, которую все же удалось предотвратить. Советские ракеты были выведены с острова, США убрали ядерные боеприпасы из Италии и Турции. В 1963 году между соперничающими в ходе холодной войны двумя ядерными сверхдержавами была установлена прямая "горячая линия". СССР и Республика Куба подписали соглашение об оставлении на острове символического количества советских войск – мотострелковой бригады. В 2001 году в соответствии с пожеланиями правительства США был закрыт радиоэлектронный центр в пригороде Лурдес кубинской столицы Гаваны, используемый для наблюдения за Карибским бассейном и позволяющий перехватывать данные с американских спутников связи, снимать информацию с телекоммуникационных кабелей, а также сообщения из американского Центра управления полетами НАСА, размещенного в штате Флорида.

О повторном открытии кубинских баз заговорили после посещения Владимиром Путиным республики в 2014 году, а американская сторона начала высказывать предположения относительно возвращения российских военнослужащих в Лурдес, но тогда Кремль и МИД РФ опровергли эти опасения. Сейчас ситуация совсем другая. Со стороны России были сделаны шаги для снижения международной напряженности, на которые Америка спустя несколько лет ответила тем, что плотно окружила Россию военными базами, ракетами и средствами ПВО. США не скрывают наращивания своей мощи, называя Россию и Китай в числе главных противников.

Дональд Трамп не поддержал политику Обамы по смягчению санкций в отношении Кубы, и временное американокубинское потепление завершилось. Дипломатические работники посольства США обвинили Гавану в применении акустического оружия. МИД Кубы заявил, что страна "никогда не допускала, чтобы кубинская территория использовалась для любых действий против аккредитованных дипломатических представителей или членов их семей". Эксперты считают, что обвинения Гаваны являются новой тактикой информационной войны, направленной на дискредитацию руководства острова на международной арене. Обострение Америкой ситуации в Венесуэле с искусственным созданием кризиса, введением санкций и попыткой государственного переворота и, как следствие, прекращением поставок нефти на Кубу подтолкнуло республику к еще большему сближению с Москвой.

Сведения прессы о том, что лидеры России и Кубы ведут обсуждение различных сценариев развития международной обстановки, подтвердил Дмитрий Медведев. По словам премьерминистра, "строго говоря, у нас в советские времена здесь не было базы, была бригада", но вопросы открытия российской базы обсуждаются.

По мнению экспертов, размещение российских объектов военного назначения в других странах "разрывает кольцо сдерживания РФ", позволяет выйти из окружения американских военных баз и повышает возможности для геополитического торга. Вопрос о возвращении на Кубу действительно прорабатывается.

Кроме России, с республикой укрепляет политическое взаимодоверие и КНР. Пекин расширяет практическое сотрудничество с Гаваной. Сегодня Китай является первым по товарообороту торговым партнером Кубы. Неуклонно растет инвестирование Поднебесной в экономику страны, придается крайне важное значение развитию дружественных отношений и взаимодействию с кубинскими ВС, продолжается оказание помощи в строительство военных объектов на территории Кубы.

Ирина Дронина