Германия запланировала повысить военные расходы до 2% от ВВП

Германия должна нарастить военные расходы до уровня 1,5% от ВВП страны к 2024 году и до уровня 2% к 2031 году. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр написала на своей официальной странице в Twitter в четверг, 7 ноября.

По данным газеты Der Spiegel, в ходе выступления в Университете бундесвера в Мюнхене министр также поддержала создание в стране национального совета безопасности. Политик считает, что совет поможет скоординировать действия между ведомствами, которые решают внешнеполитические вопросы, а также вопросы развития, внутренней безопасности и другие проблемы.

23 октября глава Пентагона Марк Эспер перед встречей с Крамп-Карренбауэр призвал Германию увеличить расходы на оборону. Немецкий министр обороны в свою очередь ответила, что Берлин придерживается обязательств, взятых на себя в рамках НАТО, в том числе по распределению финансового бремени и поддержки боеготовности.

ТАСС отмечает, что Эспер, выступая в немецком фонде Маршалла в Брюсселе, призвал страны Европы активнее увеличивать оборонные расходы и не пытаться ограничить доступ американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) на европейский рынок оборонных заказов. Он пояснил, что хоть в 2014 году на саммите в Уэльсе страны НАТО обязались довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году под предлогом ответа на "российскую угрозу", к 2020 году только восемь из 29 государств альянса смогли этого достичь.

15 октября Reuters со ссылкой на источник, знакомый с прогнозом немецкого правительства, сообщило, что правительство страны понизило прогноз экономического роста с 1,5% до 1% ВВП.

РБК со ссылкой на базы данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) пишет, что в 2018 году Берлин потратил на оборону страны $49 млрд, или 1,2% от ВВП. В сообщении говорится, что если планы Крамп-Карренбауэр реализуются, в течение следующих 10 лет траты ФРГ на оборону превысят нынешний уровень расходов других стран Евросоюза и России.