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РИА Новости

Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году

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Здание аэропорта Шереметьево
Здание аэропорта Шереметьево.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Технологические дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году, они займутся в том числе проверкой аэронавигационного оборудования и будут летать как по территории, так и в окрестностях аэропортов, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Сергей Жуков в кулуарах конференция по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".

В настоящее время полеты дронов у территорий аэропортов России запрещены. В 2018 году Росавиация подготовила меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников - такие дроны планируется принудительно приземлять при помощи специального оборудования.

По его словам, первым дроном, который получит разрешение на полет у аэропорта, может стать разработка компании-члена "Аэронет" "Курсир". Предполагается, что беспилотное воздушное судно (БВС) сможет летать в зоне действия аэронавигационного оборудования аэропорта и проверять качество его работы, в частности системы посадки и навигации. На сегодняшний день такие задачи решают при помощи специализированных дорогих пилотируемых самолетов-лабораторий.

"Этот проект сейчас проходит обсуждение. Сейчас есть самолеты-лаборатории, которые проверяют радиосигналы для посадки самолетов или оптические средства. Этот беспилотник может летать на расстоянии до 10 км от аэропорта и смотреть, как там работают маяки и системы на аэродроме, как они ведут самолет по заданной траектории. В будущем планируется увеличить дальность полетов до 50 км. Дроны оснащены необходимым оборудованием и диагностируют в автоматическом режиме средства радиотехнического обеспечения полетов аэропорта. Примерно в 2021 году может появиться первый такой дрон в аэропорту России", - сказал Жуков.

Он добавил, что пока речь о серийном производстве не идет - такое решение будет принимать компания-производитель в зависимости от спроса. "Будет ли каждый аэропорт оснащен такими БВС - это вопрос к аэропорту, да и не всегда это нужно. Такая проверка оборудования происходит не каждый день, она не нужна на постоянной основе", - пояснил он.

Генеральный директор ООО "Курсир" Виталий Муниров сообщил РИА Новости, что компания уже успешно испытала прототип такого беспилотника. "В 2021-2023 году мы планируем вывести инновационный продукт на рынок и продвигать его на внутреннем и международных рынках", – рассказал он.

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