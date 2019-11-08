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РИА Новости

В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России

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Государственный флаг России
Государственный флаг России.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стратегические прогнозы развития России, необходимые для принятия управленческих решений, необходимо составлять на основе единой методики, поскольку сейчас различные организации используют разные подходы и потому получают противоречивые результаты – к такому выводу пришли эксперты Совета безопасности России.

"На заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ отмечено, что отечественные и зарубежные научные и аналитические организации, применяя разнообразные методы прогнозирования, получают на их основе самые различные, порой противоречащие друг другу прогнозы и рекомендации по принятию управленческих решений", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

"В связи с этим в системе государственного управления в сфере экономики важность стандартизации стратегического прогнозирования возрастает", - отмечается в сообщении.

Стратегическое планирование развития России выполняется на основе прогнозных оценок рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности РФ, вероятного состояния социально-экономического потенциала и национальной безопасности государства, оптимального сценария преодоления рисков и угроз с учетом решения задач национальной безопасности страны, а также оценки конкурентных позиций РФ в мировом сообществе. Вопросы повышения эффективности стратегического планирования находятся на контроле аппарата Совета безопасности России.

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Страны
Россия
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4 комментария
№1
08.11.2019 11:29
Вопрос, а раньше о чём думали и чем думали. Легко говорить про Советские галоши, это вам не внутренняя политика и экономика, там ум нужен, прогнозирование, предвидение, аналитика, планирование и ещё другие критерии.Есть это сейчас - НЕТ.Кадровый состав плохенький, во всех аспектах начиная от морали, кончая профессионализмом.Кумовство, лизоблюдство, цинизм процветает пышными кустами.
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№2
08.11.2019 13:06
Цитата, q
единый метод прогнозирования развития России
Вот он - иностранные товарищи из вашингтонского обкома объяснили ("поставили на вид") товарищу С. , что он плохо работает. Он пообещал исправиться.
https://ria.ru/20191019/1559969479.html
+1
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№3
08.11.2019 13:10
Цитата, q
научные и аналитические организации, применяя разнообразные методы прогнозирования, получают на их основе самые различные, порой противоречащие друг другу прогнозы и рекомендации по принятию управленческих решений
Бедный, несчастный Совбез! Как ему работать в таких условиях, когда надо выбирать из нескольких рекомендаций?!!
Цитата, q
важность стандартизации стратегического прогнозирования возрастает
Правильно, ввести ГОСТ на аналитику и получать десяток одинаковых рекомендаций! Красота - спокойствие, тишь да благодать, никто ни с кем не спорит, никому не противоречит. Главное, когда настанет пора отвечать за провал в работе, то можно будет показать кипу одинаковых рекомендаций, сделанных по стандартной методике, и сказать: "А чего вы от меня хотите, когда все это рекомендовали?!"
А если без сарказма, то желание аналитиков Совбеза получать непротиворечивые стандартные прогнозы и рекомендации показывает некомпетентность этих аналитиков Совбеза.
АНАЛИТИК  НА  ТО  И  СУЩЕСТВУЕТ,  ЧТОБЫ  ИЗ  МАССЫ  ПРОТИВОРЕЧИВЫХ  ФАКТОВ  И ПРОГНОЗОВ  СКОМПИЛИРОВАТЬ  СВОЙ  ПРОГНОЗ.
Цитата, q
и зарубежные научные и аналитические организации, применяя разнообразные методы прогнозирования, получают на их основе самые различные, порой противоречащие друг другу прогнозы и рекомендации по принятию управленческих решений",
Нашему Совбезу и иностранные организации тоже рекомендации дают?!
А можно списочек этих иностранных советчиков?
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№4
08.11.2019 13:23
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №3
Правильно, ввести
Прогнозирование, то бишь, это уже некая отрасль. Есть же типовое решение. Правильно выделить ярдов 25 (сейчас это какая-то типовая цифра) на создание ОТРАСЛЕВОГО института в этой отрасли - в прогнозировании. И всё. А всех остальных прогнозистов затолкать под него и под его экспертизы. Так воцарится единообразие. Такое же единообразие как в разл отраслях машиностроения, когда единственный арбитр всего и вся - отраслевой институт. Отраслевой барин и самый главный отраслевой умник. Он всех прочих выхолостит и потом рассудит.
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