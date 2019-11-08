В Совбезе призвали найти единый метод прогнозирования развития России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стратегические прогнозы развития России, необходимые для принятия управленческих решений, необходимо составлять на основе единой методики, поскольку сейчас различные организации используют разные подходы и потому получают противоречивые результаты – к такому выводу пришли эксперты Совета безопасности России.

"На заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ отмечено, что отечественные и зарубежные научные и аналитические организации, применяя разнообразные методы прогнозирования, получают на их основе самые различные, порой противоречащие друг другу прогнозы и рекомендации по принятию управленческих решений", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

"В связи с этим в системе государственного управления в сфере экономики важность стандартизации стратегического прогнозирования возрастает", - отмечается в сообщении.

Стратегическое планирование развития России выполняется на основе прогнозных оценок рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности РФ, вероятного состояния социально-экономического потенциала и национальной безопасности государства, оптимального сценария преодоления рисков и угроз с учетом решения задач национальной безопасности страны, а также оценки конкурентных позиций РФ в мировом сообществе. Вопросы повышения эффективности стратегического планирования находятся на контроле аппарата Совета безопасности России.