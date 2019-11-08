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РИА Новости

Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом. 7 ноября 20
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Москва придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с исполнительным директором организации "Инициатива по предотвращению ядерной угрозы" Эрнестом Монизом.

Министр упомянул о статье Мониза, в которой автор рассуждает о недопустимости ядерной войны. "Ваш посыл в этой статье о недопустимости ядерной войны нам очень близок", - заявил Лавров.

Он напомнил, что РФ уже направляла США предложение выступить с таким заявлением.

"Год назад мы предложили США по большому счету повторить то, что США и СССР делали несколько раз: выступить с решительным заявлением на высшем уровне о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому ее нельзя развязывать", - подчеркнул министр.

В свою очередь Мониз высказался за принятие такого заявления на уровне глав государств.

"Заявление на высшем уровне от имени наших президентов было бы очень важным для международного сообщества, и особенно в контексте Обзорной конференции участников ДНЯО в следующем году", - заявил он.

Лавров также напомнил о сложностях, с которыми сейчас сталкивается Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Когда вы были министром энергетики США..., вы исполнили важную международную миссию вместе с Европой, Россией и Китаем, а также Ираном по СВПД, который сейчас, к сожалению, находится под сильным давлением", - заявил он.

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Лавров Сергей
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