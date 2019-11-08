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РИА Новости

Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо

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Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал немыслимым то, что Россия считается "первоначальным врагом" НАТО после прекращения действия Варшавского договора.

"НАТО была задумана для ответа врагу: Варшавскому договору. В 90-е мы совсем не переосмыслили этот геополитический проект в связи с исчезновением первоначального врага. То, что врагом продолжает оставаться Россия - немыслимо", - заявил Макрон в интервью журналу Economist.

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан в 1955 году. Представители восьми европейских государств объяснили заключение договора необходимостью ответных мер на создание НАТО и включение в этот блок Западной Германии.

В феврале 1991 года было принято решение об упразднении военных структур Варшавского договора, в июле в Праге был подписан протокол о полном прекращении его действия.

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