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РИА Новости

Страны НАТО договорились усилить защиту Северного моря и Ла-Манша

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Германия, Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды договорились усилить меры безопасности по линии ВМФ в южных районах Северного моря и в проливе Ла-Манш, сообщает агентство DPA со ссылкой на совместное заявление пяти стран.

Такое решение было принято в четверг на встрече представителей Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге. Усиления военного сотрудничества этих стран будет происходить в рамках структуры Североатлантического альянса CHANCOM, в которую входят все пять указанных стран.

Как указывает агентство, в заявлении отмечается, что в последние годы стратегическая ситуация в Европе изменилась, государственные и негосударственные акторы бросают все новые и новые вызовы "основанному на правилах международному порядку".

"Их активность направлена на то, чтобы ослабить сплоченность наших демократий, и нацелена на наши уязвимые места, что достигается путем дестабилизации или внушения людям недоверия относительно способности их правительств их защищать", - цитирует заявление агентство.

Инспектор ВМС ФРГ Андреас Краузе, который возглавляет в этом году CHANCOM, заявил, что морские пути представляют особую значимость для безопасности и процветания в Европе. Ла-Манш и Северное море он назвал "дверью в Центральную Европу и вратами в Балтийское море", поэтому странами НАТО необходимо усиливать оборонные и сдерживающие возможности.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Франция
Проекты
NATO
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