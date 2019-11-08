Эксперт рассказал, при каком условии возможна активизация диалога с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность к диалогу с Россией. В эфире радио Sputnik президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал мнение о том, что для этого необходимо сделать самому Североатлантическому альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Германии, подтвердил готовность к диалогу с Россией по вопросам разоружения и в целом к улучшению отношений с Москвой, но высказал мнение, что альянс должен вести разговор с твердых позиций.
"Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с РФ. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
По словам генсека НАТО, он "очень верит в возможность улучшить отношения с РФ".
В эфире радио Sputnik президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал мнение, что в целом существуют перспективы для сотрудничества между Россией и НАТО.
По его мнению, для этого НАТО необходимо обладать большей самостоятельностью.
Он пояснил свою мысль.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие в начале августа. В январе этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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