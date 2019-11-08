Эксперт рассказал, при каком условии возможна активизация диалога с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность к диалогу с Россией. В эфире радио Sputnik президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал мнение о том, что для этого необходимо сделать самому Североатлантическому альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Германии, подтвердил готовность к диалогу с Россией по вопросам разоружения и в целом к улучшению отношений с Москвой, но высказал мнение, что альянс должен вести разговор с твердых позиций.

"Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с РФ. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека НАТО, он "очень верит в возможность улучшить отношения с РФ".

В эфире радио Sputnik президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов высказал мнение, что в целом существуют перспективы для сотрудничества между Россией и НАТО.

"Совет Россия-НАТО был серьезно дезорганизован после 2014 года, но при этом у нас есть сферы, где объективно происходит пересечение. Например, страны НАТО, за редким исключением, заинтересованы в отсутствии ракет средней и меньшей дальности на территории Европейского союза, и вопросы стратегической стабильности крайне важны в переговорном процессе между нами. Мы до сих пор совместно работаем, например, по линии Афганистана. У нас есть точки пересечения и по Сирии – там присутствует именно коалиция НАТО. Поэтому, в принципе, перспективы для сотрудничества есть… Но при этом хотелось бы конкретных последовательных результатов", – сказал Дмитрий Абзалов.

По его мнению, для этого НАТО необходимо обладать большей самостоятельностью.

"Зачем Москве договариваться с организацией, которая фактически идет в фарватере решений, которые принимаются в Вашингтоне. Конечно же, организации необходимо самостоятельностью хоть немного обладать, занимать более самостоятельную позицию. Например, есть Франция и Германия, которые заинтересованы в целом ряде направлений, начиная от ракет средней и меньшей дальности и заканчивая вопросами, связанными со стабилизацией в Северной Африке, на Ближнем Востоке, эти позиции немного расходятся с позицией американских коллег. Если Столтенберг готов представлять всех членов НАТО, то переговорный процесс с Россией можно активизировать. Но это должны быть не просто переговоры ради переговоров", – отметил эксперт.

Он пояснил свою мысль.

"Хотелось бы конкретных договоренностей по схеме ротации, например, в Польше, по Договору по открытому небу, который американцы пытаются завернуть, хотелось бы договориться по СНВ-3. Все это – важные треки, и по ним хотелось бы больше определенности. Если она будет, то переговорный процесс возможно форсировать. Тем более что Москва никогда не перекрывала контакты для каких-то действий", – заключил Дмитрий Абзалов.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие в начале августа. В январе этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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