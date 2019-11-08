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РИА Новости

Казахстан планирует наладить сборку российских вертолетов Ми-171

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Грузопассажирский вертолет Ми-171А1
Грузопассажирский вертолет Ми-171А1.
Источник изображения: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Казахстан планирует наладить сборку российских вертолетов Ми-171, заявил журналистам министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

"Есть несколько проектов, они связаны с авиацией. На базе 405-го завода планируется сборка вертолетов Ми-171, гражданский вариант. В этом году уже 12 комплектов вертолетов будут в работе", - заявил Атамкулов на полях XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества" проходит в Омске 6-7 ноября.

Sputnik Казахстан выступает информационным партнером ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
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