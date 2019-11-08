Раскол в НАТО: Меркель ответила Макрону

Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса. Канцлер Германии считает НАТО краеугольным камнем безопасности Европы, глава объединения, в свою очередь, настаивает на сохранении его силы. При этом яркое заявление Макрона вновь продемонстрировало отсутствие единства в НАТО. Как противоречия между союзниками влияют на блок, разбиралась "Газета.Ru".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Берлине. Глава альянса посетил столицу ФРГ в рамках празднования 30-й годовщины падения Берлинской стены. На пресс-конференции по итогам встречи Столтенберг и Меркель отметили, что на переговорах речь шла об актуальных политических вопросах международной повестки дня. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане и ряд других важных тем. При этом довольно много времени они посвятили словам о НАТО, сказанным сегодня главой Франции Эммануэлем Макроном.

Глава Франции, заявивший ранее о "смерти мозга" НАТО, отмечал, что Европе следует перестать рассчитывать на помощь США в рамках альянса, потому что они "повернулись спиной" к союзникам.

По мнению Меркель, Макрон использовал слишком резкие слова, чтобы охарактеризовать ситуацию в блоке. Канцлер добавила, что не поддерживает такую точку зрения.

"НАТО остается краеугольным камнем европейской безопасности", - сказала Меркель.

В свою очередь, Столтенберг согласился с канцлером и подчеркнул, что альянс сохраняет свою силу. Он также напомнил, что США работают вместе с Европой на протяжении десятилетий.

Меркель и Столтенберг обсудили также предстоящий саммит лидеров стран НАТО, мероприятие должно пойти в Лондоне в начале декабря. В этом году альянс отмечает свое 70-летие, однако разногласия внутри НАТО заставляют аналитиков сомневаться в необходимости проведения мероприятия, пишет Express.

Дело в том, что между членами альянса существует ряд противоречий, которые последнее время связаны с Турцией. Анкара в октябре начала военную операцию на севере Сирии, не получив на это одобрения своих союзников по блоку. Действия Турции были направлены против курдских формирований, которых турецкая сторона считает террористами.

Лидеры европейских стран расценили военную операцию Анкары крайне негативно, по их мнению, она может усилить поток беженцев из Сирии в Европу, что спровоцирует новый гуманитарный кризис.

НАТО - альянс коллективной безопасности, и подобные односторонние действия одного из государств угрожают единству блока, о чем говорил Макрон. Он также поставил под сомнение состоятельность объединения из-за турецкой операции.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен же призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за военной операции в Сирии. При этом Германия выступила против подобных предложений, по мнению главы немецкого МИД Хайко Маас, таким образом альянс толкнул бы Анкару "в объятия России и Китая".

Стоит отметить, что "сдерживание" Москвы и Пекина должно стать одной из главных тем предстоящего саммита лидеров стран НАТО. Вопрос противодействия этим России и КНР в последнее время остается единственным скрепляющим элементом в альянсе. Конфликт на востоке Украины, который в НАТО связывают с Россией, фактически вывел блок из спящего состояния в 2014 году и привел к появлению новой доктрины - сдерживания и диалога.

Бывший директор НАТО по планированию Фабрис Портье в беседе с Express отмечал, что в настоящее время НАТО стоит перед двумя вызовами - действия Турции и кризис в отношения ЕС и США.

В то же время проблемы организации связаны с тем, что она не смогла модернизироваться, говорит "Газете.Ru" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Основной целью НАТО было сдерживание СССР, но мир изменился по сравнению с 1949 годом. К примеру, мигрантов из Африки или Ближнего Востока нельзя расстреливать из автоматов и бомбить. НАТО под это просто не приспособлено, также как и для борьбы с организованной преступностью", - добавляет эксперт.

Тем не менее, кризис в отношениях европейских союзников и США в рамках НАТО куда сложнее, так как именно Вашингтон "открыл ворота" для турецкой операции.

Есть и финансовые разногласия. Придя к власти, американский президент Дональд Трамп начал говорить о необходимости для всех членов блока тратить 2% от ВВП на нужды коллективной обороны. Пока это делают всего лишь несколько стран, и Германия не из их числа.

В настоящее время Берлин направляет на оборону около 1,36% ВВП, достигнуть требований Трампа в ФРГ пообещали лишь к 2031 году. При этом немецкая армия входит в десятку сильнейших в Европе, по последним данным, ее численность превышает 208 тысяч человек.

Выполнили призыв Трампа только Греция, Польша, Великобритания, Латвия, Литва и Эстония. Это довольно показательный момент, так как часть этих стран относится к Восточной Европе, у которой не лучшие отношения с Западной. В то же время Лондон уже два года пытается покинуть Евросоюз, а Афины больше семи лет существовали на кредиты и дотации ЕС из-за затяжного крупного финансового кризиса.

Соответствие этих стран требованиям США по расходам на оборону в рамках НАТО - часть их внешней политики по улучшению отношений с Вашингтоном. В особенности это касается Прибалтики и Польши, которые поддерживают главную линию альянса по "сдерживанию России" и настаивают на увеличении американского контингента на своей территории.

У всех европейских стран в составе НАТО есть свои определенные интересы, отмечает Пухов, которые вызывают целый ряд противоречий.

"К примеру, у Испании и Португалии одни интересы, а у Эстонии и Латвии другие интересы, НАТО очень сильно размазана геополитически. Но пока США заинтересованы в этой организации, она будет существовать. Тут Вашингтон выступает в роли своеобразного стяжного ремня", - уверен эксперт.

К слову, кризисы и разногласия в НАТО явление совсем не новое. Так, ключевые члены альянса - Франция и Германия - в 2003 году отказались поддержать США в военных действиях в Ираке, что вызвало резкую реакцию тогдашнего главы Пентагона Дональда Рамсфельда. Он заявил, что существует две Европы, старая и новая, в лице бывших стран Варшавского договора, которые поддержали США.

Слова Рамсфельда отчасти характеризуют текущую ситуацию между европейскими странами блока, так как мнение стран "старой Европы" отличается от "новой". К примеру, Германия и Франция против увеличения числа американских военных на континенте. К тому же они крайне обеспокоены возможным размещением новых ракет США.

Пока Вашингтон отрицает наличие подобных планов, но это вполне может стать реальностью после краха договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Учитывая, что соглашение было краеугольным камнем международной безопасности и ликвидировало целый класс ракет.

"В США сейчас глубокий внутриполитический кризис, вопрос размещения вооружений в Европе там является разменной монетой. Совершенно очевидно, что Трамп не будет делать этого до выборов. А чтобы понять, изменится ли ситуация после них, нужно подождать", - подытожил Пухов.