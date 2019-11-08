Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие

Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара "Стая-93" представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", — написал автор статьи Кайл Мизоками.

По его словам, российская система позволит использовать при атаке одновременно более сотни дронов, каждый из которых сможет нести взрывное устройство. При этом, по словам эксперта, привычные средства защиты — ракеты, дроны, дробовики и пулеметы — смогут сбить максимум 90% дронов.

Мизоками отметил, что оптимальным средством против БПЛА могли бы стать "глушилки", однако они бесполезны, когда речь идет об автономных дронах, не принимающих радиосигнал. Эксперт отметил, что в случае применения на практике "Стая-93" станет проблемой для всех противников Москвы.

Ранее, 6 ноября, президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому угрожать. Он также сообщил, что в будущем РФ будет наращивать оборонный потенциал, в том числе поставит на боевое дежурство новейшие системы гиперзвукового, лазерного и другого современного оружия, которого пока нет у других стран.