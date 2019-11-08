Сергею Шойгу доложили, как оснащается горная бригада в Туве

Единственная за Уралом 55-я отдельная горная бригада в следующем году будет на 100 процентов оснащена современной техникой и оружием, а также получит многоквартирные дома для военнослужащих. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили в четверг во время его поездки в Центральный военный округ.

Горная бригада сформирована в Кызыле и комплектуется только военнослужащими по контракту. Сейчас завершается оснащение этого уникального подразделения. Так, к вводу в эксплуатацию готовится несколько жилых домов для контрактников и офицеров.

На вооружении горных стрелков уже стоят бронеавтомобили спецназначения "Тигр-М СпН", который военнослужащие полюбили за высокую проходимость в горах, а также за возможность устанавливать различное вооружение - от пулеметов до автоматических гранатометов. Также в горной бригаде есть колесные самоходные орудия "Нона-СВК", способные стрелять как снарядами, так и минами. Машины отлично зарекомендовали себя на учениях в горах.

Обкатку в части сейчас проходят новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К" с колесной формулой 4 на 4. Эти машины уже использовались в ряде учений и доказали свою высокую проходимость и маневренность.

В части появилось подразделение беспилотной авиации, на вооружении которого боевые дроны "Орлан-10" и "Элерон-3". Бойцы бригады практикуются на учениях в Саянских горах, отрабатывая в условиях высокогорья навыки ведения боевых действий в наступлении и обороне.

Интересно, что в части служат и четвероногие "альпинисты". В штате 55-й бригады находятся лошади монгольской вьючной породы, которые помогают бойцам переносить тяжести в горах.

Чтобы солдаты и офицеры могли спокойно служить, не волнуясь по поводу бытовых условий, в горной бригаде возводится военный городок. Кроме того, на территории соединения построены казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс.

Для проведения учений оборудован полигон "Кара-Хаак" с полосой препятствий, имитирующей горный ландшафт, и скалодромом.

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин доложил главе военного ведомства, что до конца года соединение будет на 100 процентов оснащено новейшим вооружением и военной техникой.

Александр Степанов