Аэропорту "Внуково" официально присвоят имя Андрея Туполева

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - В пятницу, 8 ноября, во "Внуково" состоится торжественная церемония присвоения международному аэропорту имени авиаконструктора Андрея Туполева, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как отмечается, мероприятие пройдет накануне 131-летия легендарного советского учёного.

На территории аэропорта также торжественно откроют бюст Андрея Туполева и фотовыставку "Андрей Туполев: "Я строил самолеты для своей страны".

Имя авиаконструктора присвоено аэропорту "Внуково" указом президента РФ Владимира Путина после подведения итогов национального конкурса "Великие имена России". Аэропорту "Шереметьево" было присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова.