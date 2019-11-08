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Интерфакс-АВН

Аэропорту "Внуково" официально присвоят имя Андрея Туполева

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Boeing 737 в аэропорту Внуково
Boeing 737 в аэропорту Внуково.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - В пятницу, 8 ноября, во "Внуково" состоится торжественная церемония присвоения международному аэропорту имени авиаконструктора Андрея Туполева, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Как отмечается, мероприятие пройдет накануне 131-летия легендарного советского учёного.

На территории аэропорта также торжественно откроют бюст Андрея Туполева и фотовыставку "Андрей Туполев: "Я строил самолеты для своей страны".

Имя авиаконструктора присвоено аэропорту "Внуково" указом президента РФ Владимира Путина после подведения итогов национального конкурса "Великие имена России". Аэропорту "Шереметьево" было присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова.

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Страны
Россия
Компании
Туполев
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
08.11.2019 07:07
И бюст Андрея Николаевича будет смотреть вслед мимо пролетающим боингам (как на фото) и эйрбасам...
+3
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№2
08.11.2019 09:38
Мне представляется, что идея с переименованиями искусственная. Новые Имена приживаться будут долго, если вообще приживутся. Единственно, где-то у чиновников будет стоять галочка: "Внуково - аэропорт им.Туполева", а простые люди как ездили во "Внуково", так и будут ездить. Вот если бы присваивали вновь созданным объектам, было бы понятно...
+4
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