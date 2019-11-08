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ТАСС

Американцы попросили российских ученых о еще нескольких годовых изоляционных экспериментах

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Источник изображения: © Пресс-служба ГНЦ РФ - ИМБП РАН/CC-BY-NC-SA

Годовой эксперимент запланирован на 2020-2021 год

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. США предложили провести еще четыре изоляционных годовых эксперимента. Об этом сообщил в четверг главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский во время открытия выставки в московском Музее космонавтики.

"Американцы уже попросили еще один как минимум, а лучше четыре эксперимента с годичной изоляцией", - сказал Белаковский.

По его словам, также изоляционные эксперименты поддержало Европейское космическое агентство.

Годовой эксперимент запланирован на 2020-2021 год. Перед этим в конце 2020 года начнется 240-суточный изоляционный эксперимент.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) во взаимодействии с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, Германии, Франции, Италии и других стран.

В четверг в московском Музее космонавтики открылась выставка "Земля-Луна-Марс… Остаться в живых", организованная им совместно с Институт медико-биологических проблем РАН. На ней представлена новая медицинская аппаратура для проведения научных исследований в наземных модульных экспериментах. Один из центральных экспонатов выставки - имитатор космических условий на основе технологий виртуальной реальности, с помощью которого на экране компьютера реализованы две виртуальные сцены с топологической привязкой местности - кратер Гусева на Марсе и кратер Шеклтона на Луне.

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