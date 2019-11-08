"Би-Би-Си": Иран выиграл гонку за лидерство в регионе

Иран выигрывает битву за региональное лидерство с Саудовской Аравией, пишет BBC со ссылкой на анализ, проведённый Международным институтом стратегических исследований в Лондоне.

Источник изображения: Facebook/Iran Military

Хотя оппоненты Тегерана потратили немало денег на закупку западного вооружения, Исламская Республика лишь укрепилась. Сеть иранского влияния проходит через Ливан, Ирак, Сирию, Йемен и другие страны. Для этих целей Иран использует сеть альянсов, "прокси-ополчение".

Особую роль в продвижении экспансии, согласно докладу, сыграли силы "Аль-Кудс" – элита Корпуса стражей Исламской революции.

Спусковым крючком для быстрого усиления иранцев парадоксальным образом стало свержение в 2003 в соседнем Ираке режима Саддама Хусейна, которое было совершено силами возглавляемой США коалиции. Противоречий тут нет: иракская государственность, управляемая ранее арабами-суннитами, служила надёжным заслоном против Ирана. Американская армия сокрушила этот буфер, не заботясь о последствиях.

Тем не менее, отмечается в статье, и у Тегерана тоже не всё идёт гладко. Арабская молодёжь в Ираке недовольна своим проиранским правительством. Не исключено, что новый региональный лидер всё же взял на себя больше, чем способен потянуть.

Также, по мнению другого аналитического сообщества – Европейского совета по международным отношениям – Иран уступает саудитам в традиционных вооружениях и вынуждено компенсирует это прокси-силами, хотя и делает это достаточно эффективно.