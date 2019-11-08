Совет директоров ЦНИИмаш утвердил Сергея Коблова гендиректором института

На заседании также приняли новую организационную структуру головного научного института госкорпорации "Роскосмос"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Совет директоров акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") утвердил Сергея Коблова гендиректором данного института. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте госкорпорации.

"По итогам состоявшегося совета единогласным решением на должность генерального директора общества утвержден Сергей Владимирович Коблов", - говорится в сообщении.

На заседании также была принята новая организационная структура АО "ЦНИИмаш". "В нее вошли вновь созданные подразделения, такие как центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис "Сфера", центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел солнечной системы", - отметили в Роскосмосе.

Кроме того, в новую структуру вошли проектно-конструкторский центр многоразовых ракетно-космических систем, центр информационных технологий, центр управления программами и проектами, информационно-аналитический центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.

25 января в ЦНИИмаш прошел конкурс на замещение должности генерального директора ФГУП "ЦНИИмаш", его победителем стал Коблов. Позже он был назначен на эту должность. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова ранее согласовал назначение Коблова на должность гендиректора ФГУП "ЦНИИмаш". Позднее ЦНИИмаш был преобразован из ФГУП в акционерное общество.

Коблов работал в ФГУП "Инжтехцентр Минобороны России" с 2016 по 2019 год на позициях первого заместителя генерального директора и генерального директора.