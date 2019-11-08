Чем будет отличаться полиция будущего

В МВД создают новую киберполицию, которая сможет не только опознавать лица, защищать электронную переписку и денежные переводы, но и прогнозировать действия преступников.

Полиция будущего - именно такой амбициозный проект разрабатывает Международная полицейская ассоциация, в которую входит полмиллиона человек из сотни стран на всех континентах.

Российскую секцию этой организации возглавляет генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов. О том, какой будет "новая полиция", он рассказал в интервью "Российской газете".

Юрий Николаевич, что конкретно, на ваш взгляд, надо изменить в полиции?

Юрий Жданов: В первую очередь - техническую оснащенность. Эффективно защищать граждан в нынешних условиях необходимо с помощью искусственного интеллекта. И в МВД это прекрасно понимают, размещая, например, на улицах городов видеокамеры с функцией распознавания лиц. Но этого мало. Теперь, насколько мне известно, в России будут создавать принципиально новую структуру - киберполицию. Это долгая и непростая работа, требующая и применения новейших технологий, и привлечения подготовленных специалистов, умеющих не только разобраться с техникой, но и думать на опережение развития этих технологий.

Есть разработки и даже действующие модели, позволяющие распознавать в толпе не только преступников, но и террористов с оружием и взрывчаткой

Но ведь уже есть и успешно работает Бюро специальных технических мероприятий, куда входит и знаменитое Управление "К", борющееся с преступлениями в сфере высоких технологий.

Юрий Жданов: Да. Возможно, это управление расширят, добавят ему новые функции и задачи. Но, главное, здесь появится новый инструмент - искусственный интеллект.

Такое решение было принято на недавней коллегии МВД России, где заслушали доклад начальника кибербезопасности Сбербанка Сергея Лебедя. Он в деталях рассказал, как защищают персональные данные и деньги вкладчиков.

Охота на базы

Неужели доклад одного из сотрудников службы безопасности Сбербанка настолько впечатлил генералов МВД, что они решили создать новую структуру?

Юрий Жданов: Ну, это весьма непростой сотрудник - один из опытнейших офицеров спецслужб. Да и Сбербанк - ключевое звено финансовой структуры страны. Тут важен новый, незамыленный взгляд на ситуацию.

В Сбербанке - в Москве и регионах - созданы специальные аналитические центры, полностью компьютеризированные. Я там побывал - впечатление, что посетил другую планету.

Одна из функций - в режиме онлайн отслеживается движение денег каждого клиента. И если вдруг происходит переброс слишком крупной суммы на другой счет, включается связь с клиентом - его ли это решение или имеет место мошенничество?

И пока нет подтверждения, что человек действительно совершает крупную покупку или зачем-то сам снимает деньги, процедура блокируется. Все это делает искусственный интеллект.

Часто происходит такое включение?

Юрий Жданов: Почти тысяча блокировок в день. Кстати, на коллегии МВД Сергей Лебедь привел два интересных примера. Специалисты кибербезопасности Сбербанка раскрыли два непростых преступления.

Сотрудник центрального аппарата Сбербанка пытался похитить, чтобы затем продать, клиентскую базу. Даже придумал схему, как незаметно ее скачать.

То же самое пытался сделать и хакер из Волгограда, который старался для коллекторского агентства. Как вы понимаете, речь идет о десятках тысяч людей, которые могли бы стать жертвами шантажа.

Более того, такая защита позволяет выйти из тени некоторым подпольным бизнесменам и легализоваться. Ведь многие из них боятся не государства, а криминала, не хотят оказаться в роли Корейко. Проще заплатить налоги и всякие штрафы, чем быть ограбленным бандитами. Но где гарантия, что твои данные не попадут к этим самым бандитам? Вот и остаются в "тени".

Понятно, умная машина их вычислила. Но зачем все же создавать новую полицейскую структуру?

Юрий Жданов: Речь идет не только и не столько о насыщении подразделений новой техникой. Это было бы слишком просто - установить в кабинете еще один компьютер.

Нужны и новые схемы взаимоотношений полиции и служб безопасности, и даже другая психология. Ведь очевидно, что преступления раскрыл сам Сбербанк, а полиции надо было лишь оформить свершившиеся факты.

Кстати, многие европейские банки защищены гораздо хуже, чем наш Сбербанк. Недавно наша полицейская ассоциация организовала у нас стажировку полицейских из разных стран. Европейские коллеги, которые занимаются защитой людей, в том числе и с оружием в руках, учились, как защищать персональные данные, телефонные разговоры, электронную переписку.

Безошибочный участковый

Сбербанк - всего лишь частный пример, где искусственный интеллект защищает наши деньги. Есть еще "умные" видеокамеры. Что еще смогут будущие робокопы?

Юрий Жданов: Уже есть разработки и даже действующие модели, позволяющие распознавать в толпе не только преступников в розыске, но и террористов с оружием и взрывчаткой. Тот же робокоп уже умеет моделировать поведение преступника, причем конкретного. По сути - читать его мысли. А это значит, что есть очень большой шанс не только раскрыть преступление, но и предотвратить его. По большому счету спасти чью-то жизнь.

Неужели эта железяка не ошибается?

Юрий Жданов: Ошибается, конечно. Ведь ее учат мыслить люди - по своему подобию. Но процент ошибок весьма мал - в среднем 0,5 процента. Однако тут другая проблема. Сейчас во всем мире, и у нас тоже, озаботились так называемой "полисфобией" - боязнью полицейских. Да, полицейских не любят и боятся - иногда заслуженно, зачастую нет. Но такой синдром, увы, - медицинский факт. Что с этим делать - тоже предмет работы нашей ассоциации в общей схеме формирования полиции будущего.

И что с этим делать?

Юрий Жданов: Вот вам дилемма: есть обаятельный, приятный в общении и все понимающий участковый, но ошибающийся на два процента (все же - человек), и бездушная машина с вероятностью ошибки в полпроцента. К кому вы пойдете?

Все же, наверное, к участковому.

Юрий Жданов: И так думает большинство. Машины пусть стоят в лабораториях. Но как быть с полисфобией, как добиться, чтобы полицейскому доверяли как врачу? В нашей ассоциации считают, что нужна реформа полиции.

Путь к доверию

Так сколько же можно? Только что реформировали, переименовали, переодели, аттестовали…

Юрий Жданов: Да, было. Но, как это часто случается, решены не все проблемы. Про техническую оснащенность мы уже говорили, она будет решаться. Но есть еще и социальная, самая больная для людей в погонах. В глаза бросается разница в денежном довольствии и пенсионном обеспечении сотрудников разных правоохранительных органов.

Что, судьи или прокуроры больше рискуют, чаще ходят на бандитский нож или пулю, чем полицейские? И не надо удивляться, что престиж службы для самих полицейских падает. А значит, падает и качество службы. Понятно, что люди это замечают. И какое уж тут отношение к полицейскому, "как к врачу"?

Реформа полиции нужна не реорганизационная, тут все в порядке, а, скажем так, моральная. Нужно продумать и создать систему, стимулирующую сотрудников на добросовестную службу и вызывающую доверие у большинства граждан.

Чем в такой реформе может помочь Международная полицейская ассоциация?

Юрий Жданов: Мы готовы, как эксперты, участвовать в подготовке законодательных актов. Кроме того, мы развиваем международное сотрудничество с полициями разных стран и даже дружеские контакты между сотрудниками силовых и правоохранительных органов. Это, безусловно, повышает авторитет полиции.

Что на деле дают такие контакты? Например, упрощение процедуры выдачи сбежавших за рубеж преступников. Скажем, когда уголовник - вор или мошенник - выдает себя за политического беженца и пытается найти лазейки, чтобы укрыться от нашего правосудия.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел.

Михаил Фалалеев