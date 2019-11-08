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В США оценили все супероружие России

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Источник изображения: Кадр: News Prime / YouTube

Россия внедряет в собственные вооруженные силы семь систем, аналогов которых нет ни у одной страны, пишет Newsweek.

Американское издание особо отметило межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком, аэробаллистическую ракету "Кинжал" и крылатую ракету "Циркон". Также в списке Newsweek присутствуют ядерная торпеда "Посейдон", крылатая ракета "Буревестник" с ядерной энергоустановкой и боевой лазер "Пересвет".

Таким образом издание отреагировало на ноябрьское заявление президента России Владимира Путина, сказавшего, что задача новейших систем российского вооружения заключается "исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз".

В том же месяце в Forbes написали, что американская корабельная многофункциональная система боевого управления Aegis вряд ли способна эффективно перехватывать перспективную российскую гиперзвуковую ракету "Циркон".

Все перечисленное оружие (кроме "Циркона") Путин представил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Иджис
Кинжал БР
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯЭУ
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