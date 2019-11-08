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ТАСС

Египетские зенитчики на учениях "Стрела дружбы" использовали российский модуль управления

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Барнаул-Т
КСА Барнаул-Т.
Источник изображения: Ростех

Зенитные батареи под управлением МРУ-Б становятся грозным оружием в борьбе с воздушным противником, "что делает эту технику востребованной у инозаказчиков", отметил генеральный директор АО "НПП "Рубин" Андрей Тарасов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Египта на совместных российско-египетских учениях "Стрела дружбы - 2019" применяли российский модуль разведки и управления МРУ-Б из состава системы управления войсковой ПВО "Барнаул-Т" для управления и координации средств ПВО, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника", производящего эти модули.

"Экспортная модификация модуля разведки и управления с радиолокационной станцией МРУ-Б производства НПП "Рубин" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") приняла участие в первых совместных учениях войск ПВО Российской Федерации и Арабской Республики Египет "Стрела дружбы - 2019", проходящих на территории учебного тактического центра ПВО под Каиром", - сообщили в "Росэлектронике".

В холдинге уточнили, что модуль разведки и управления МРУ-Б обеспечил эффективное управление и координацию силами и средствами ПВО. В частности, под управлением модуля были переданы батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2Э" и зенитных самоходных установок "Шилка-М4", стоящие на вооружении египетских войск.

Как пояснил генеральный директор АО "НПП "Рубин" Андрей Тарасов, слова которого привели в пресс-службе холдинга, МРУ-Б обеспечивает автоматизированные разведку низколетящих целей, сбор и отображение данных о воздушной обстановке, целераспределение и выдачу команд боевого управления, а также разработку и доведение боевых и информационных документов до вышестоящих пунктов управления.

Модуль оснащен современными средствами автоматизации, связи и обмена данными. По словам Тарасова, зенитные батареи под управлением МРУ-Б становятся грозным оружием в борьбе с воздушным противником, "что делает эту технику востребованной у инозаказчиков."

Совместные учения "Стрела дружбы - 2019" проводились впервые и проходили на территории учебного-тактического центра ПВО Египта с 26 октября по 7 ноября. В маневрах от Минобороны РФ принимало участие более 100 военных.

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