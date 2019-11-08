OneWeb подтвердила перенос запуска спутников на вторую половину января 2020 года

Это связано с нехваткой времени для испытания аппаратов

ЛОНДОН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз" состоится во второй половине января 2020 года, поскольку требуется дополнительное время для испытаний аппаратов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель компании.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности, и по этой причине мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель, чтобы в декабре отправить их на Байконур. Мы планируем осуществить следующий запуск в середине-конце января и далее ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики, а в 2021 году - полноценное круглосуточное покрытие", - сказал он.

В четверг компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), комментируя сообщения СМИ, сообщила, что не получала документы от своих европейских партнеров о переносе запуска британских спутников OneWeb с конца 2019 года на 2020 год. "В настоящее время АО "Главкосмос" не располагает официальными документами со стороны европейских партнеров касательно переноса запуска космических аппаратов OneWeb на 2020 год", - сказали ТАСС в компании.

Ранее генеральный директор OneWeb Адриан Штекель сообщал, что запуск первой большой партии из 34 спутников OneWeb состоится в декабре этого года. По его словам, OneWeb также подтвердила компании Arianespace 21 запуск в 2020 году с запланированной частотой минимум по одному в месяц.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля и в тот же день выведены на орбиту. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.